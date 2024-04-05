Не таких медали: удивят ли красно-белые в дерби с «Динамо»

Московское дерби против «Динамо» в рамках предстоящего 23-го тура чемпионата России будет одним из последних шансов для футболистов «Спартака» вернуться в гонку за медали. Пока проваливающие весну красно-белые рискуют рухнуть в середину таблицы. Но и динамовцам надо побеждать, если они хотят продолжить борьбу за чемпионство. Кроме того, стоит обратить внимание на визит столичного «Локомотива» к грозненскому «Ахмату» на фоне коллапса железнодорожников в Кубке России и странных заявлений их главного тренера Михаила Галактионова. Интересен и выезд идущего вторым «Краснодара» к «Пари Нижний Новгород».

«Динамо» – «Спартак»

В прошлом туре «Динамо» неожиданно было разгромлено дома «Ростовом» (1:4) — это первое поражение бело-голубых в чемпионате после 12-матчевой беспроигрышной серии в турнире. Оно удивило, поскольку выбивалось на фоне яркого и успешного футбола, который подопечные Марцела Лички демонстрировали осенью и в начале весны. Особенно динамовским болельщикам должно быть обидно, что из-за этого проигрыша их клуб упустил возможность выйти на первое место.

«Динамо» по-прежнему имеет хорошие шансы побороться за первое с 1976 года чемпионство. Команда идет на третьем месте с отставанием в три очка от лидирующего «Зенита». Она давно не была так близка к золоту. Но, чтобы продолжить борьбу с питерцами, ей необходимо выигрывать дерби у «Спартака».

Красно-белые продолжают коллапсировать в чемпионате. После зимней паузы они не выиграли ни одного из трех матчей и не забили ни одного гола. Команда застряла на шестом месте и отстает на шесть очков от замыкающего первую тройку «Динамо». В довершение всего подопечные Гильермо Абаскаля на этой неделе проиграли дома «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Если они не отыграются в ответной встрече в Питере, то отправятся во второй этап полуфинала «Путь регионов», где уже обитает «Динамо». Бело-голубые на днях обыграли в этой сетке турнира «СКА-Хабаровск» (2:1) и прошли в первый этап полуфинала.

— Мы готовимся к игре — у нас есть три дня на подготовку к дерби после матча с «Зенитом», — заявил «Известиям» полузащитник «Спартака» Даниил Денисов. — Нужно выполнить весь план, который нам распишет тренерский штаб на это время. Надеюсь, хорошо подойдем к игре с «Динамо» и выйдем еще злее, чем на матч против «Зенита». Хочется уже победить.

«Ахмат» – «Локомотив»

Проиграв в гостях екатеринбургскому «Уралу» (0:1) в «Пути регионов», «Локомотив» окончательно вылетел из Кубка России. Сразу после этого главный тренер команды Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба, чтобы понять, «как жить дальше». Подобный посыл был воспринят СМИ и болельщиками как намек на возможную отставку.

Тут же появились инсайды, что тренер действительно намерен покинуть пост, но руководство его отговаривает. При этом источник сайта Championat.com утверждает, что перемены возможны, если не будет улучшений в трех ближайших матчах. По данным издания, в этом случае Галактионова могут сменить Станислав Черчесов или Марко Николич. По информации «Известий», также не исключен вариант назначения на эту должность Дмитрия Хохлова, зимой пришедшего в клуб на пост главного тренера молодежного состава.

В любом случае «Локомотиву» крайне необходимо побеждать в гостях «Ахмат», так как в чемпионате дела у железнодорожников тоже не клеятся — ни одной победы в трех весенних турах, отставание в пять очков от первой тройки. Грозненцы также вылетели из Кубка России, проиграв дома «Оренбургу» в концовке встречи (0:1). Теперь им необходимо побеждать в чемпионате —команда идет на 12-м месте и при равенстве баллов лишь по дополнительным показателям опережает обитателей зоны переходных матчей «Урал» и «Оренбург». Да и от идущего на предпоследней, 15-й, строчке в зоне прямого вылета калининградской «Балтики» отрыв всего в три очка.

Сразу после этой игры об уходе в отставку объявил главный тренер команды Мирослав Ромащенко. «Ахмат» объявил, что принял заявление и попрощался со специалистом. Пока нет официального сообщения, кто будет готовить команду к матчу с «Локомотивом», но, по информации сайта Championat.com, грозненцев возглавит Магомед Адиев, ныне наставник сборной Казахстана.

— После зимней паузы дела у «Локомотива» идут хуже некуда, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Но руководство должно было быть готово к этому, когда нанимало такого молодого тренера, как Галактионов, имеющего небольшой опыт работы в РПЛ и вообще в клубах — только давний короткий отрезок в «Ахмате» и относительно неплохие полгода в «Пари Нижний Новгород» перед приходом в «Локо». Естественно, ему нужно набить свои шишки, чтобы стать большим тренером. Надо терпеть, во всяком случае, дать ему доработать до конца сезона. И учитывать то, что есть определенные кадровые проблемы, — например, отсутствие в составе Артема Дзюбы. Уж не знаю, дело в травме или каком-нибудь конфликте внутри коллектива. В любом случае, команде будет крайне непросто в Грозном. «Ахмат» в любом состоянии способен дать бой фавориту, особенно на своем поле.

Сразу после этой игры об уходе в отставку объявил главный тренер команды Мирослав Ромащенко. «Ахмат» принял заявление и попрощался со специалистом. Пока нет официального сообщения о том, кто будет готовить команду к матчу с «Локомотивом», но, по информации сайта Championat.com, грозненцев возглавит Магомед Адиев, ныне наставник сборной Казахстана.

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

В минувшие выходные «Краснодар» впервые сыграл после неожиданной отставки Владимира Ивича, при котором «быки» стали бороться за чемпионство. Вернувшийся после трехлетнего отсутствия в клубе на пост главного тренера Мурад Мусаев начал с упущенной выездной победы над «Локомотивом» (1:1) — железнодорожники сравняли ближе к концу встречи.

Из-за этого южный коллектив не смог вновь выйти на первую строчку. Сейчас он отстает от «Зенита» на одно очко. Чтобы продолжить гонку за чемпионство, «Краснодару» необходимо побеждать в гостях очень крепкий «Пари Нижний Новгород», показывающий весной нестабильные результаты, но за счет успешного выступления летом и осенью комфортно пребывающий в конце первой десятки с солидным отрывом в восемь очков от зоны переходных матчей.

— По сути «Краснодар» пока остается командой Ивича, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Мусаев еще не успел перестроить ее на свой любимый комбинационный стиль, который присутствовал и при сербе, но с большой примесью навесов, игры верхом, силовой борьбы. По матчу с «Локомотивом» было видно, что всё это пока остается. Непонятно, будет ли Мусаев перестраивать полностью команду этой весной или станет пытаться на инерции от предшественника улучшить результат и попытаться довести до конца борьбу за золото. В любом случае матч с «Нижним» будет хорошей проверкой нынешних возможностей «Краснодара». Подопечные Сергея Юрана — очень крепкий, злой коллектив, с хорошей игрой в обороне и на контратаках, а также с умением навязать борьбу от первой до последней минуты. Во многом эта игра покажет, насколько «Краснодар» готов до конца бороться за золото с «Зенитом».

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. Лидирующий «Зенит» примет дома «Балтику», «Урал» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА постарается в родных стенах обыграть воронежский «Факел», «Ростов» ждет в гости «Сочи», а «Оренбург» встретится у себя с казанским «Рубином».