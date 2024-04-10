11 апреля — День борьбы с болезнью Паркинсона: суть и традиции

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона — это международный праздник, направленный на привлечение внимания к серьезному неврологическому заболеванию и на поддержку тех, кто с ним борется. Эта патология поражает нервную систему и оказывает влияние на движение, координацию и другие важные функции организма. Знаменательный день приходится на 11 апреля, в 2024 году это четверг. «Известия» освещают для читателей историю и традиции этого дня.

Болезнь Паркинсона — симптомы, лечение

Болезнь Паркинсона — это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое, преимущественно, поражает нервную систему. Оно названо в честь британского врача Джеймса Паркинсона, который впервые описал его симптомы в 1817 году.

Признаки патологии могут варьироваться в зависимости от стадии и индивидуальных особенностей пациента. Среди основных симптомов можно назвать дрожание (тремор), понижение мышечного тона, замедление движений (брадикинезия) и нарушение координации. Пациенты могут сталкиваться с потерей равновесия, изменениями в походке и мимике лица, а также проблемами с речью.

Полностью излечиться от болезни нельзя. Борьба с нею направлена на минимизацию симптомов. Врачи могут назначать лекарственные препараты и физическую реабилитацию, включающую оздоровительные упражнения на поддержку силы и гибкости мышц.

Ведутся исследования для поиска новых методов лечения и улучшения качества жизни пациентов. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона ставит перед нами задачу повышения осведомленности о заболевании и создания сообщества поддержки для пациентов и их близких.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона — суть и традиции

Болезнь Паркинсона является одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, которое влияет на миллионы людей по всему миру. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 9–10 млн человек по всему миру страдают от этой патологии. Прогнозируется, что к 2040 году число пациентов с этим заболеванием увеличится до 14,2 млн человек.

Болезнь обычно начинается в среднем в возрасте около 60 лет, но молодые люди тоже находятся в зоне риска. Уровень заболеваемости болезнью Паркинсона у мужчин выше, чем у женщин, примерно в 1,5 раза.

В качестве знаменательной даты выбрано 11 апреля — день рождения Паркинсона. В этот день единомышленники со всего мира проводят различные мероприятия и акции, направленные на привлечение внимания к болезни Паркинсона и поддержку пациентов.

В рамках события организации, сообщества и неравнодушные люди проводят конференции, форумы и семинары, предоставляют информацию о болезни Паркинсона для пациентов, их близких и медицинских работников. Также проводятся благотворительные мероприятия, собираются средства на исследования и развитие новых методов лечения и поддержки пациентов.

В этот день люди покупают и изображают красные тюльпаны — символ праздника. Распространение атрибутики праздника помогает создать общее инфополе и доносить информацию до широких масс. Также пациенты и их близкие могут поделиться своими историями и опытом в социальных сетях с использованием хештегов, специально созданных для этой акции.

Подробнее об особенностях и лечении болезни Паркинсона можно узнать из специального материала «Известий».