Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Болезнь Паркинсона — как распознать, бороться и ухаживать за больным

Россиянам рассказали о диагностике болезни Паркинсона и уходе за больными
0
Фото: TASS/picture alliance/Zoonar/Robert Kneschke
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болезнь Паркинсона — одна из самых тяжелых патологий нервной системы, не поддающаяся полному лечению. Чаще всего от нее страдают пожилые люди, а причины возникновения до сих пор до конца не изучены. Чем характеризуется заболевание и как борются с ним на современном уровне — в материале «Известий».

Болезнь Паркинсона — описание и признаки

Болезнь поражает клетки мозга, отвечающие за выработку дофамина — гормона, который участвует в контроле двигательной активности в организме и тонусе мышц. В результате в мозгу образуются внутриклеточные включения — тельца Леви, что вызывает гибель пораженных нервных клеток. Причем формирование начинается за 15–20 лет до появления первых симптомов. К тому моменту многие нейроны уже разрушены.

Чаще всего заболевание проявляется в возрасте от 60 лет. Мужчины подвержены риску больше, чем женщины.

По симптоматике выделяют три классификации заболевания:

  • акинетико-ригидную (15–20%) — мышечная скованность и замедленность, бедность движений;
  • дрожательную (5–10%) — тремор конечностей и головы;
  • смешанную.

На начальных стадиях болезнь характеризуется быстрой утомляемостью, повышенной тревожностью, легкими нарушениями координации, болью в шее и плечах с возрастом, остеохондрозом, усталостью, снижением настроения.

Затем заболевание поражает двигательные функции человека — у него появляется скованность мышц, замедленность движений, нарушение походки. Пациенту трудно начинать движение, а в процессе сложно остановиться. По мере прогрессирования может проявляться тремор головы и конечностей.

Попасть в клетку: белковый препарат восстановит нервы
Что ученые выбрали в качестве основы лекарства будущего

Болезнь Паркинсона характеризуется и когнитивными осложнениями — ухудшение памяти, проблемы с концентрацией внимания, эмоциональные перепады и нарушения сна.

Специфического анализа или инструмента, позволяющего сразу поставить диагноз, нет. Для диагностики используют методы МРТ головного мозга, позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), транскраниального ультразвукового сканирования мозга. Кроме того, диагноз ставят на основе сбора жалоб и анамнеза.

Болезнь Паркинсона — факторы риска

На сегодняшний день научное сообщество не пришло к единому мнению относительно причин развития у человека болезни Паркинсона. Считается, что влияние могут оказывать генетические факторы. Кроме того, выделяют такую разновидность, как вторичный паркинсонизм — такая патология развивается в результате сосудистых заболеваний головного мозга: черепно-мозговых травм, мозговых инсультов, опухолей головного мозга, интоксикации.

В большинстве случаев симптомы болезни Паркинсона проявляются у пациентов в возрасте от 60 лет.

Болезнь Паркинсона — статистика по России в 2023 году

Единого реестра, объединяющего пациентов с болезнью Паркинсона, в России не существует. По суммарным оценкам экспертов, от заболевания страдает примерно 200 тыс. человек.

Болезнь Паркинсона — лечение

Профилактического лечения, направленного на предотвращение развития болезни Паркинсона, не существует, как и методов, позволяющих полностью преодолеть болезнь. На современном уровне терапия направлена на замедление прогрессирования двигательных расстройств и улучшение качества жизни пациента.

Большую роль играет физическая и социальная реабилитация больных. Пациентам предлагают поддерживать сохранившиеся двигательные способности, заниматься танцами и лечебной физкультурой.

Загубить на носу: ковидную аносмию связали с болезнью Паркинсона
У части инфицированных выявили опасный нейродегенеративный синдром, проявляющийся двигательными нарушениями

Помимо лекарственных методов, пациентам со значительными нарушениями двигательных функций врач может рекомендовать хирургическое вмешательство — имплантацию в мозг электродов.

Как ухаживать за пациентами с болезнью Паркинсона

Важно, чтобы человек, который находится рядом с больным, учитывал особенности его диагноза, не торопил и не волновал пациента. Человеку с болезнью Паркинсона может требоваться помощь в осуществлении простых бытовых функций, в то же время, важно помогать пациенту поддерживать физическую активность.

В некоторых случаях больному нужна помощь в том, чтобы донести до рта ложку, удержать посуду, почистить зубы или привести себя в порядок. Для ухода за больным можно нанять специально обученную сиделку.

Ранее «Известия» рассказывали читателям об особенностях другой патологии, которая часто настигает людей пожилого возраста, — болезни Альцгеймера, ее симптомах, диагностике и уходе за пациентами с таким диагнозом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023