Болезнь Паркинсона — как распознать, бороться и ухаживать за больным

Болезнь Паркинсона — одна из самых тяжелых патологий нервной системы, не поддающаяся полному лечению. Чаще всего от нее страдают пожилые люди, а причины возникновения до сих пор до конца не изучены. Чем характеризуется заболевание и как борются с ним на современном уровне — в материале «Известий».

Болезнь Паркинсона — описание и признаки

Болезнь поражает клетки мозга, отвечающие за выработку дофамина — гормона, который участвует в контроле двигательной активности в организме и тонусе мышц. В результате в мозгу образуются внутриклеточные включения — тельца Леви, что вызывает гибель пораженных нервных клеток. Причем формирование начинается за 15–20 лет до появления первых симптомов. К тому моменту многие нейроны уже разрушены.

Чаще всего заболевание проявляется в возрасте от 60 лет. Мужчины подвержены риску больше, чем женщины.

По симптоматике выделяют три классификации заболевания:

акинетико-ригидную (15–20%) — мышечная скованность и замедленность, бедность движений;

дрожательную (5–10%) — тремор конечностей и головы;

смешанную.

На начальных стадиях болезнь характеризуется быстрой утомляемостью, повышенной тревожностью, легкими нарушениями координации, болью в шее и плечах с возрастом, остеохондрозом, усталостью, снижением настроения.

Затем заболевание поражает двигательные функции человека — у него появляется скованность мышц, замедленность движений, нарушение походки. Пациенту трудно начинать движение, а в процессе сложно остановиться. По мере прогрессирования может проявляться тремор головы и конечностей.

Болезнь Паркинсона характеризуется и когнитивными осложнениями — ухудшение памяти, проблемы с концентрацией внимания, эмоциональные перепады и нарушения сна.

Специфического анализа или инструмента, позволяющего сразу поставить диагноз, нет. Для диагностики используют методы МРТ головного мозга, позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), транскраниального ультразвукового сканирования мозга. Кроме того, диагноз ставят на основе сбора жалоб и анамнеза.

Болезнь Паркинсона — факторы риска

На сегодняшний день научное сообщество не пришло к единому мнению относительно причин развития у человека болезни Паркинсона. Считается, что влияние могут оказывать генетические факторы. Кроме того, выделяют такую разновидность, как вторичный паркинсонизм — такая патология развивается в результате сосудистых заболеваний головного мозга: черепно-мозговых травм, мозговых инсультов, опухолей головного мозга, интоксикации.

В большинстве случаев симптомы болезни Паркинсона проявляются у пациентов в возрасте от 60 лет.

Болезнь Паркинсона — статистика по России в 2023 году

Единого реестра, объединяющего пациентов с болезнью Паркинсона, в России не существует. По суммарным оценкам экспертов, от заболевания страдает примерно 200 тыс. человек.

Болезнь Паркинсона — лечение

Профилактического лечения, направленного на предотвращение развития болезни Паркинсона, не существует, как и методов, позволяющих полностью преодолеть болезнь. На современном уровне терапия направлена на замедление прогрессирования двигательных расстройств и улучшение качества жизни пациента.

Большую роль играет физическая и социальная реабилитация больных. Пациентам предлагают поддерживать сохранившиеся двигательные способности, заниматься танцами и лечебной физкультурой.

Помимо лекарственных методов, пациентам со значительными нарушениями двигательных функций врач может рекомендовать хирургическое вмешательство — имплантацию в мозг электродов.

Как ухаживать за пациентами с болезнью Паркинсона

Важно, чтобы человек, который находится рядом с больным, учитывал особенности его диагноза, не торопил и не волновал пациента. Человеку с болезнью Паркинсона может требоваться помощь в осуществлении простых бытовых функций, в то же время, важно помогать пациенту поддерживать физическую активность.

В некоторых случаях больному нужна помощь в том, чтобы донести до рта ложку, удержать посуду, почистить зубы или привести себя в порядок. Для ухода за больным можно нанять специально обученную сиделку.

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