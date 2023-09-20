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Болезнь Альцгеймера — как распознать, бороться и ухаживать за больным

Россиянам рассказали о диагностике и профилактике болезни Альцгеймера и уходе за больными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Болезнь Альцгеймера — недуг, с которым сталкиваются миллионы пожилых людей по всему миру. Медицинское сообщество не оставляет попыток найти лекарство от деменции, а общественные организации привлекают внимание населения всех стран мира к этой проблеме, вокруг которой бытует немало мифов и страхов. «Известия» рассказывают, кто находится в группе риска, как предотвратить развитие болезни, как с ней бороться.

Болезнь Альцгеймера — описание и признаки

Болезнью Альцгеймера называют заболевание головного мозга, которое влечет за собой снижение интеллекта, нарушения памяти и изменения в личности человека. В ткани мозга образуются многочисленные бляшки — отложения амилоидного белка, вызывающие дегенерацию нейронов и их отростков.

Патологию считают одной из разновидностью форм деменции. От этого диагноза в мире страдают свыше 50 млн человек, и 60–70% случаев приходится именно на болезнь Альцгеймера.

Характерными симптомами для заболевания являются:

  • расстройства памяти;
  • постепенное снижение интеллекта;
  • нарушение абстрактного мышления;
  • дезориентация во времени и пространстве;
  • нарушение речи, счета, письма;
  • психомоторное возбуждение в виде беспокойства, неугомонности, суетливости, неусидчивости;
  • депрессия и суицидальные тенденции;
  • бред и галлюцинации на поздних стадиях;
  • судорожные припадки на поздних стадиях.

У мужчин и женщин признаки болезни схожи, но у женщин болезнь чаще сопровождается расстройствами психики.

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Диагностика заболевания проводится с помощью ряда медицинских обследований — анализа крови, исследования функций щитовидной железы, КТ и МРТ, ЭКГ, ЭЭГ и других.

Болезнь Альцгеймера — факторы риска

Заболеванию чаще всего подвержены люди пожилого возраста. Особенно риски возрастают для тех, кто перешагнул порог в 65 лет. После этой возрастной границы вероятность удваивается каждые пять лет.

Также врачи выделяют несколько факторов, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера:

  • низкая физическая активность;
  • курение;
  • высокое кровяное давление;
  • высокий уровень холестерина;
  • сахарный диабет.

Вероятность увеличивает и генетика — ученые выявили более высокую расположенность к патологии у пациентов с определенными типами дефектных генов.

Болезнь Альцгеймера — статистика по России

По оценкам экспертов, в России число пациентов с болезнью Альцгеймера достигло примерно 2 млн, но официальный диагноз поставлен только 8,5 тыс. человек. Показатели продолжают расти из года в год.

Болезнь Альцгеймера — лечение

Лечения, полностью купирующего болезнь, на сегодняшний день нет. Существующая терапия направлена лишь на замедление атрофии мозга. Например, в организм вводятся вещества, препятствующие распаду связи между нервными клетками.

Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать профилактические меры, в особенности, лицам из группы риска. Например, специалисты советуют «тренировать мозг» — решать кроссворды, учить иностранные языки, посещать уроки компьютерной грамотности, играть в шахматы, читать книги, играть на музыкальных инструментах и заниматься другими видами умственной активности.

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Полезна может быть и социальная активность, нахождение в обществе, беседы с окружением. Рекомендуется обращать внимание на здоровое питание и не исключать из жизни физическую активность.

Как ухаживать за пациентами с болезнью Альцгеймера

Человек, который находится рядом с больным, должен относиться к нему с особым вниманием и заботой. Важно проявлять понимание и не критиковать пациента, не ставить его в один ряд со здоровыми членами семьи. Ошибки нужно исправлять незаметно от больного и проявлять тепло и мягкость в общении.

Пребывание человека с болезнью Альцгеймера в доме необходимо обезопасить — убрать из поля его досягаемости потенциально опасные предметы: ножи, электроприборы, провода; не подпускать больного к газовой плите, розеткам и другим местам, несущим риски травмы.

Важно создать для больного организованный распорядок дня, при котором у пациента будет здоровый сон, сбалансированное питание и привычный уклад жизни. При этом страдающему от деменции может потребоваться помощь в простых вещах — одеться, принять душ, почистить зубы.

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В заботе о пациенте с заболеванием Альцгеймера может помочь специально нанятый профессионал, медсестра или сиделка.

20 сентября в России и мире отмечается Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера. «Известия» рассказали читателям, чему посвящена знаменательная дата и какие традиции с ней связаны.

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