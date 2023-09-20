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21 сентября — День борьбы с болезнью Альцгеймера: что известно о заболевании

Во всем мире 21 сентября отмечают День борьбы с болезнью Альцгеймера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Во всем мире 21 сентября отмечают Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера — заболевания, с которым люди сталкиваются в пожилом возрасте. Люди мало знают об этой патологии, даже несмотря на то что этот медицинский феномен часто освещают в массовой культуре. И еще меньшим объемом знаний среднестатистический человек располагает о профилактике болезни. В 2023 году праздник с просветительским значением приходится на четверг. «Известия» рассказывают читателям о сути и традициях проведения знаменательного дня.

День борьбы с болезнью Альцгеймера – 2023: значение

Альтернативное название праздника — День борьбы с болезнью Альцгеймера. Его учредили в 1994 году представители организаций, проводящих исследования патологии. Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к проблеме и проинформировать население о профилактике и течении болезни, а также сформировать представление об уходе за больным.

С 2012 года весь сентябрь считается месяцем распространения информации о болезни Альцгеймера. Количество страдающих от заболевания в мире исчисляется десятками миллионов и неуклонно растет. По данным Alzheimer’s Disease International (ADI), ведущей международной волонтерской организации в области поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией. При этом 60–70% случаев ослабления разума связаны именно с болезнью Альцгеймера.

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До сих пор медикам не удалось выработать метод полного излечения патологии — современная терапия способна лишь замедлить процесс разрушения нейронных связей и скорректировать состояние больного. Поэтому корректное представление о болезни и взаимодействии с такими пациентами очень важно для того, чтобы сделать их пребывание в обществе комфортным и безопасным.

День борьбы с болезнью Альцгеймера – 2023: традиции

В день праздника волонтеры, общественные и медицинские организации проводят просветительские мероприятия разного уровня — лекции, семинары, конференции для научного сообщества, а также выступления, акции, благотворительные концерты и флешмобы для широкой аудитории.

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Тему борьбы с болезнью освещают и СМИ — приводят цифры статистики, рассказывают о правильном уходе за пациентами, призывают быть внимательнее и заботливее к своим пожилым родственникам. Интервью прессе дают врачи и ученые, разъясняющие основные тезисы о болезни.

Цветом привлечения внимания к проблеме в мире считается фиолетовый. В день торжества люди по всему миру в знак солидарности надевают фиолетовые ленточки и предметы одежды.

4 февраля в мире отмечали День борьбы с раком — болезнью, которая ежегодно уносит жизни более миллиона человека. «Известия» освещали значение и традиции знаменательной даты.

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