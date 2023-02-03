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4 февраля — Всемирный день борьбы с раком: значение и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы с раком — дату, посвященную важнейшей проблеме современности. Организаторы события добиваются того, чтобы каждый человек имел равный доступ к возможностям диагностики и лечения онкологии. В 2023 году праздник приходится на субботу. Об истории и традициях знаменательного дня читайте в материале «Известий».

Всемирный день борьбы с раком – 2023 — история

В мире и в России в частности злокачественные образования являются второй по частоте причиной смертности. Патология развивается бессимптомно и нередко бывает обнаружена только на поздних стадиях. Тем не менее во многих случаях предотвратить болезнь можно на ранних этапах при своевременной диагностике.

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В конце 2022 – начале 2023 года пациенты сообщали о перебоях с получением полутора десятков препаратов

Поэтому в целях повышения осведомленности населения мира о проблеме Международный союз по борьбе с раком в 2008 году постановил считать 4 февраля всемирным днем борьбы с заболеванием.

С тех пор под эгидой организации в разных уголках планеты проводятся мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблеме, побудить как можно больше людей проверять свое здоровье и оказывать поддержку больным.

Так, в 2016–2018 годах День борьбы с раком проходил под лозунгом «Мы можем. Я могу», что служило напоминанием о том, что каждый может сделать вклад в борьбу с болезнью.

А в 2023 году девиз праздника — «Сокращение отставания в лечении рака». Медицинское сообщество и активисты борются за то, чтобы вывести борьбу с болезнью на новый уровень, приучить людей внимательнее относиться к своему здоровью и предоставить странам современные способы предотвращения и лечения онкологии.

Всемирный день борьбы с раком – 2023 — традиции

Сейчас праздник объединяет свыше 1,2 тыс. организаций из 172 стран. К знаменательному дню они готовят просветительские мероприятия в виде лекций для всех желающих, организуют акции в виде сбора средств на нужды больных и исследования. Эксперты собираются на конференции и круглые столы, обмениваясь опытом и оценивая достижения.

В социальных сетях также запускаются кампании и акции по борьбе с раком, неравнодушные делают репосты и освещают проблему у себя в аккаунтах.

Многие медицинские учреждения перед праздником объявляют акции и скидки на обследования здоровья, которые позволят выявить болезнь на ранних стадиях.

Ранее «Известия» писали о еще одном важном празднике, посвященном борьбе с распространенной болезнью, — Всемирном дне борьбы со СПИДом. Праздник отмечался 1 декабря.

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