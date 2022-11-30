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День борьбы со СПИДом – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/PIYAL ADHIKARY
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В первый день зимы по всему миру отмечают День борьбы со СПИДом — событие, посвященное одной из самых опасных событий за историю человечества. В 2022 году знаменательный день приходится на четверг. «Известия» рассказали, как появилась идея отмечать необычное событие и в чем его смысл.

День борьбы со СПИДом – 2022: история праздника

Эпидемия ВИЧ стала бичом XX столетия, и тревогу забили многие международные организации, в том числе на самом высшем уровне — проблемой озаботились ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Новую болезнь под названием СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита) зарегистрировали в США 5 июня 1981 года.

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О болезни заговорили по всему миру, и в 1988 году министры здравоохранения стран призвали повышать осведомленность общественности о ВИЧ и СПИДе и терпимости по отношению к зараженным. Тогда 1 декабря впервые прошли мероприятия в рамках Дня борьбы со СПИДом.

С 1996 года задача по организации акций по случаю знаменательного дня была возложена на специальное подразделение ООН под названием UNAIDS. Программа объединила в себе усилия шести всемирных организаций.

Помимо мероприятий ко дню праздника UNAIDS курирует множество проектов по противодействию распространению ВИЧ, борется за права инфицированных, финансирует исследования по вопросам заболевания и проводит просветительские акции по всему миру.

День борьбы со СПИДом – 2022: традиции праздника

В день праздника подразделения UNAIDS во всех странах мира приглашают всех желающих посетить образовательные мероприятия, выступления экспертов, лекции и презентации. Специалисты также проводят просветительские акции для молодежи в образовательных учреждениях.

Многие медицинские учреждения проводят бесплатные анализы на ВИЧ в день праздника, чтобы каждый желающий мог установить свой статус. Также 1 декабря проходят поминальные мероприятия в память о погибших от СПИДа.

Общим для всего мира символом международного дня борьбы со СПИДом является красная ленточка, свернутая определенным образом в виде буквы V.

16 ноября в мире отмечали День отказа от курения — праздник, призванный привлечь внимание к другой острой проблеме в области здравоохранения и убедить как можно больше людей отказаться от пагубной привычки. «Известия» вспоминали историю праздника и познакомили читателей с его традициями.

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