Онколог рассказала про опасность пассивного курения

Люди, которые не курят, но подвергаются пассивному курению даже в течение короткого времени, могут пострадать от вредного воздействия дыма сигарет. В частности, это способствует развитию рака легкого и других опасных заболеваний, предупредила в разговоре с «Известиями» 9 апреля врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Она отметила, что не существует безопасного уровня воздействия пассивного курения.

«Есть исследования, которые подтверждают, что при пассивном курении табачных сигарет у человека может возникнуть рак легкого. Кроме того, пассивные курильщики более подвержены развитию бронхиальной астмы и аллергических реакций, также у них могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой системы. Дети, которые регулярно подвергаются пассивному курению, например, дома, более склонны к развитию бронхитов, пневмонии, менингита и ушных инфекций», — предупредила специалист.

При этом врач отметила, что пассивное курение электронных сигарет считать безопасным также нельзя, потому что в некоторые жидкости для вейпов входят канцерогенные компоненты. Пассивное курение электронных сигарет может вызывать приступ бронхиальной астмы, а выдыхаемый пар при курении вейпов может спровоцировать у пассивных курильщиков головную боль и кашель.

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» подготовили законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов в целях поддержки здоровья россиян.

С 1 марта в России начал действовать запрет на продажу некоторых жидкостей для вейпов, а также ужесточатся требования к их упаковке. Ранее список веществ, которые необходимо исключить из электронных сигарет, подготовил Минздрав. В него вошли жидкости, содержащие пищевые ароматизаторы со вкусом фруктов, специй и все примеси, которые выступают в роли энергетиков. В список также попали разные биологические добавки и подсластители.