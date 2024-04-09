В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов «в целях народосбережения». Об этом 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«Запрещается розничная торговля никотином [в том числе полученным путем синтеза] или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки» — говорится в тексте законопроекта.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), который является одним из авторов инициативы рассказал, что сейчас ведется сбор подписей под законопроектом, а также проводятся консультации по документу.

Нилов уточнил, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы обращают внимание на рост числа подростков, использующих вейпы — по их данным, к 2023 году их количество увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

С 1 марта в России начал действовать запрет на продажу некоторых жидкостей для вейпов, а также ужесточатся требования к их упаковке. Ранее список веществ, которые необходимо исключить из электронных сигарет, подготовил Минздрав. В него вошли жидкости, содержащие пищевые ароматизаторы со вкусом фруктов, специй и все примеси, которые выступают в роли энергетиков. В список также попали разные биологические добавки и подсластили.

До этого, 5 февраля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с курением, а российское законодательство в этом вопросе является одним из самых прогрессивных. По словам главы Минздрава, в законодательство уже внесли ряд изменений по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина и использование вейпов.