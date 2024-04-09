Премьер-министр Австралии усомнился в возможности Японии войти в AUKUS

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе усомнился в возможности присоединения Японии к трехстороннему альянсу Австралии, Великобритании и США AUKUS. Слова премьера 9 апреля приводит агентство Reuters.

«Любое сотрудничество (с государствами, не входящими в AUKUS, — Ред.) будет осуществляться только на проектной основе, поскольку в рамках пакта возникают разногласия по поводу добавления новых участников», — заявил Альбанезе в ходе пресс-конференции.

Премьер-министр Австралии сообщил, что он приветствует Японию как возможного партнера трехстороннего альянса, однако добавил, что не одобрит ее присоединения к AUKUS.

«Что не предлагается, так это расширение членского состава AUKUS», — уточнил австралийский премьер.

Ранее, 8 апреля, в посольстве Японии в Москве заявили «Известиям», что решение об участии Японии в AUKUS еще не принято, при этом в Токио намерены развивать сотрудничество с членами альянса.

18 марта в Китае назвали сотрудничество в рамках AUKUS нарушением условий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уточнил, что необходимо принять коррекционные меры.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году. Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.