В посольстве Японии прокомментировали возможное вступление в AUKUS
Решение об участии Японии в AUKUS (военный альянс США, Великобритании и Австралии) еще не принято, при этом в Токио намерены развивать сотрудничество с членами альянса. Об этом заявили «Известиям» в посольстве страны в Москве.
«Деятельность AUKUS способствует миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому последовательно поддерживается Японией. На данный момент не принято никаких решений относительно сотрудничества Японии с AUKUS. Однако Япония уже налаживает и укрепляет сотрудничество с США, Австралией и Великобританией в сфере безопасности в рамках двусторонних и многосторонних форматов, а также намерена продолжать это взаимодействие», — сказали в диппредставительстве.
Вашингтон может официально пригласить Токио присоединиться к альянсу уже через неделю. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретятся через неделю в Белом доме.
Последнее время в политических кругах активно обсуждается возможное расширение AUKUS. Япония считается одним из наиболее вероятных кандидатов. При этом речь идет не о полноценном членстве в альянсе, а о технологическом партнерстве.
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Игра в альянс: как Япония приближается к AUKUS