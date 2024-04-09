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В Кремле заявили о потере ДОВСЕ своей жизнеспособности

Песков о выходе Турции из ДОВСЕ: документ утратил свою жизнеспособность
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) утратил свою жизнеспособность на фоне изменившейся геополитической ситуации. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом этот документ во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется», — сказал он на брифинге.

Так Песков прокомментировал приостановление Турцией действия ДОВСЕ с 8 апреля. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению Пескова, изменение ситуации вызвано деградацией системы безопасности в Европе. Он отметил, что вопрос требует совместного диалога для разработки новых режимов и единого мировоззрения в области стратегической стабильности.

«Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует. И не по вине РФ», — заключил официальный представитель Кремля.

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Еще 5 апреля кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов заявил «Известиям», что ДОВСЕ, по сути, не работал, потому Турция и могла принять решение по выходу из него. Эксперт напомнил, что Россия в 1999 году предлагала внести в него изменения, адаптировать, но Западом он ратифицирован не был, потому он не отвечает условиям современности. По мнению Барабанова, не стоит преувеличивать значение выхода из договора Турции, поскольку соглашение является «мертвым».

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году 22 странами, среди которых шесть государств Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 членов НАТО.

Обновленную версию договора представили на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007-м Москва объявила о моратории на участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

7 ноября 2023 года в МИД России сообщили, что процедура выхода из договора была полностью завершена.

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