На освобожденных территориях Донбасса первоочередной задачей становится разминирование. В ближнем тылу работают саперные группы, которые сначала расчищают дороги, а затем проводят и сплошное разминирование местности. В подразделения инженерных войск под Авдеевкой уже поступают современные роботизированные комплексы разминирования «Сталкер 10» и «Скорпион». Корреспондент «Известий» наблюдал за их работой, а также выяснил, почему саперам не нравится оскароносный фильм «Повелитель бури» о работе их американских коллег.

Дробовики и роботы

Участок, на котором идут работы, находится под охраной. Особенностью современной работы групп разминирования стало то, что каждую необходимо защищать от беспилотников врага. Именно они сейчас представляют основную угрозу людям и технике. Два военнослужащих занимают позицию. Один — с противодронной «пушкой», или «дронобойкой», как принято называть переносные направленные средства радиоэлектронной борьбы. У второго — полуавтоматическое ружье «Вепрь Молот» 12-го калибра. Это оружие и калибр — новые для нашей армии, ранее они применялись в специальных подразделениях других силовых ведомств. Однако они знакомы многим военнослужащим, которые увлекаются охотой и спортивной стрельбой.

— Ружье очень эффективно против дронов. Стреляет дробью, и на ближней дистанции может легко снести беспилотник. Прикрываем группу, чтобы их не подорвали, — рассказывает сапер с позывным Текила.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На его счету уже есть подтвержденные сбитые БПЛА врага. Причем отметился он их нейтрализацией еще до получения нового оружия — посадил с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Текила показывает удлинитель ствола, установленный на «Вепрь» для увеличения дальности. При действиях в городе его можно снимать для удобства. Также, по словам военнослужащего, ружье можно применять для безопасного уничтожения противопехотных мин, в которые тяжело попасть из автомата.

На заданном участке местности начинает работать дистанционно управляемый комплекс разминирования «Сталкер 10» завода «ДСТ-Урал». Аналогичные комплексы уже применялись в ДНР на различных участках, где проводили гуманитарное разминирование. Все манипуляции с тяжелым роботизированным комплексом осуществляют всего два человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Он разработан для сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов, для проведения гуманитарного разминирования. Предназначен для работы на всех минных полях с противопехотными минами и для обнаружения границ минных полей с противотанковыми минами, — рассказывает представитель завода, наблюдающий за работой комплекса.

Вслед за «Сталкером» на дополнительную проверку местности выдвигаются группы разминирования. К месту подъезжает новый бронеавтомобиль «Патруль ИВ». Машина относится к классу MRAP, то есть военных автомобилей с усиленной защитой от мин. Такой транспорт обеспечивает защиту личного состава внутри и при этом имеет гораздо больший полезный объем, чем бронетранспортеры, в которых тяжело разместить всё необходимое современное оборудование и снаряжение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— В дверях стоят бронированные стекла, к тому же есть люки для ведения огня или покидания машины после подрыва. Машина отвечает всем современным тенденциям по защитным свойствам и безопасному передвижению личного состава в боевых условиях . Учтены все параметры военнослужащего, в частности сапера, его защитной экипировки. Сиденья противоминные, расположены так, чтобы было комфортно перемещаться на длинные расстояния. Сделаны специальные стеллажи для инженерного имущества и штатного вооружения саперного отделения, — рассказывает военнослужащий противоминного центра с позывным Умный.

Среди новинок, которые проходят войсковые испытания, — две модели ботинок с защитой от противопехотных мин: для группы разминирования и для командира отделения. У командира также и новый защитный комплект одежды с противоосколочными вставками. Ранее им подобная защита не полагалась, но в условиях специальной военной операции такая необходимость возникла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Пауки» и «Скорпионы»

Кроме того, нам показывают и другие новинки. Это, например, дополнительное средство индивидуальной защиты, так называемые пауки — платформа с четырьмя лапками-опорами, которая крепится на обувь и уменьшает площадь контакта с поверхностью земли, тем самым снижая вероятность наступить на мину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Интересная новация — небольшой роботизированный комплекс разминирования «Скорпион», который оптимизирован для действий на сложной местности. Небольшая платформа с поворотной камерой может проезжать под днищем автомобилей, осматривая их. Специальные выдвижные манипуляторы позволяют бороться с растяжками, а сам робот благодаря компактным размерам может использоваться в стесненных условиях городской застройки.

К сожалению, многократно в населенных пунктах мы видели, как отступающие украинские войска минируют улицы и здания, в том числе устанавливая ловушки против групп разминирования. Поэтому такие досмотровые устройства необходимы для сбережения жизней как личного состава, так и мирных жителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Основная задача «Скорпиона» как помощника сапера — это траление растяжек. Также робот оснащается специальной тележкой, которая дистанционно отстыковывается, в ней можно доставить взрывчатку к разрушаемому объекту. Робот позволяет проводить досмотровые мероприятия, для этого у него в передней и задней части есть регулируемые камеры, обычная и ИК-подсветка, — демонстрирует возможности робота Умный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сам робот и его снаряжение вызывают в памяти эпизоды фильма «Повелителя бури» о работе групп разминирования. Однако сами саперы говорят, что, хотя и смотрели оскароносную драму, не очень ее любят, считают фильм нереалистичным — скорее демонстрацией того, какими не должны быть настоящие профессионалы в группах разминирования. «Перемудрили», — выносит свой вердикт фильму один из саперов.