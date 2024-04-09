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Московского автодилера заподозрили в продаже залоговых машин

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов, компания «Нео Карс Москва», продавал клиентам находящиеся в залоге машины. Об этом предупредил представитель китайской экспортной компании Biulu, перед которой российский продавец имеет задолженность. Письмо, релиз для прессы и копия доверенности, подтверждающая его полномочия, имеются в распоряжении «Известий».

Как рассказал официальный представитель экспортера китайских моделей Biulu Чень Цзяхао, клиентам компании Neo Cars необходимо проверить автомобили на наличие в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты. В Biulu подчеркнули, что договор с «Нео Карс» прямо запрещает выдавать автомобили, находящиеся в залоге. Китайская сторона готовит обращение в правоохранительные органы и исковое заявление.

«Клиентам, купившим автомобили, находящиеся в залоге, передается залоговое право, и с них могут потребовать погашение обязательств. Biulu осуществляет поставки электромобилей, в том числе и для компании ООО «Нео Карс Москва». На 1 января 2024 года ООО «Нео Карс Москва» имеет задолженность за фактически поставленные автомобили, поэтому часть выставленных на продажу или уже проданных автомобилей имеет действующие залоговые обязательства», — говорится в заявлении компании Biulu.

Автодилер, с которыми связались «Известия», пожаловался на недобросовестную конкуренцию, а эксперты назвали причины, по которым приобретать залоговый автомобиль опасно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Биться об закладную: новые риски при покупке китайского автомобиля

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