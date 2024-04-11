День космонавтики - 2024: открытки, картинки, поздравления

Каждый год 12 апреля в России отмечают День космонавтики — праздник, установленный в честь первого в истории полета человека в космос. Новые горизонты для всего мира открыл советский космонавт Юрий Гагарин. «Известия» подготовили открытки и поздравления к этой знаменательной дате.

День космонавтики – 2024 — красивые картинки

Мечты о космических полетах волновали умы исследователей и фантастов со второй половины XIX века. В то время уже выдвигались различные теории относительно того, как будут осуществляться такие путешествия и что ждет людей в новых мирах. Так, в своих романах французский писатель Жюль Верн описывал полет к Луне на снаряде, выпущенном из большой пушки.

Однако еще несколько десятилетий космические полеты оставались фантастическими мечтами. Всё изменилось в конце 1950-х годов. В 1957 году в Советском Союзе был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли. Следующая цель была еще более амбициозной — отправить в космос аппарат с человеком на борту.

В начале 1960 года был открыт Центр подготовки космонавтов, стартовал отбор кандидатов на важную роль покорителя космоса. На первых этапах рассматривали более 3 тыс. молодых летчиков-испытателей, но финальные испытания прошли только трое из них: Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов.

В результате пилотом назначили 27-летнего Гагарина. Считается, что решающую роль сыграли его открытость, честность и улыбка, которая впоследствии стала известна на весь мир. Первая в истории ракета-носитель «Восток» с человеком на борту стартовала с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 09:07 мск. При запуске Гагарин произнес: «Поехали!», и эта фраза вскоре стала крылатой.

Полет «Востока» продлился 108 минут. Всё это время Гагарин поддерживал связь с командным центром на Земле, рассказывая о том, что видит. Совершив полный оборот вокруг планеты, корабль начал снижение. На высоте около 7 км Гагарин катапультировался и вскоре благополучно приземлился в Саратовской области.

В 10:02 мск радиоведущий Юрий Левитан сообщил советским гражданам о первом успешном полете человека в космос. Новость быстро облетела весь мир, открыв новую эру в современной истории — эру космических исследований, одним из главных символов которой стал Юрий Гагарин.

После знаменательного события космонавт Герман Титов предложил учредить праздник в честь полета Гагарина. Эта инициатива пришлась по душе советскому руководству, и в 1962 году был подписан указ, согласно которому 12 апреля был объявлен Днем космонавтики.

В ноябре 1968 года Международная авиационная федерация признала эту дату Всемирным днем авиации и космонавтики. А в 2011 году на пленарном заседании Генассамблеи ООН 12 апреля провозгласили Международным днем полета человека в космос.

День космонавтики в 2024 году — открытки

В России День космонавтики отмечают по всей стране. В школах проходят тематические уроки, посвященные первому полету человека в космос, в музеях и выставочных центрах открывают тематические экспозиции, а активисты организуют для всех желающих конкурсы, викторины и флешмобы. Библиотеки и лектории готовят к празднику увлекательные лекции, презентации и семинары, на которых эксперты рассказывают об освоении космоса и различных загадках вселенных.

Особенное внимание уделяется мероприятиям для детей. Им предлагают различные мастер-классы по созданию ракет, интерактивные представления, выставки, на которых можно примерить скафандр и почувствовать себя космонавтом. Большой выбор увлекательных программ для посетителей всех возрастов готовят планетарии.

За рубежом Международный день полета человека в космос празднуют в основном астронавты, конструкторы и инженеры, работающие над созданием ракет. В некоторых странах с 2001 года проходит акция «Юрьева ночь», названная в честь Гагарина. Ее основная цель — повысить интерес к изучению космоса и к истории его освоения. Для этого проводятся дни открытых дверей, выставки, концерты, научные дебаты, встречи с космонавтами, тематические вечеринки и другие мероприятия.

Самая масштабная «Юрьева ночь» состоялась в 2011 году, в честь 50-летия полета человека в космос. Тогда в ней приняли участие более 100 тыс. человек из 75 государств.

День космонавтики в 2024 году — поздравления

День космонавтики — это не только профессиональный праздник покорителей космоса, но и памятная дата для тех, кто гордится достижениями своей страны и мечтает о звездах. Поэтому поздравить с ним можно всех родных и друзей. Это отличный повод поделиться с близкими теплыми чувствами и надеждами, пожелать удачи и поддержать в новых начинаниях.

«Поздравляю с Днем космонавтики! Желаю быть первым в достижении целей, смело идти туда, куда рвется сердце, и не пасовать перед трудностями. Пусть любовь пылает ярче Солнца, а счастье будет таким же безграничным, как наша Вселенная».

«В День космонавтики желаю тебе великих свершений и чемпионского здоровья. Пусть по жизни тебя ведет самая счастливая звезда и каждое открытие приносит радость. Бесстрашно стремись к новым высотам, реализуй фантастические идеи и покоряй бескрайние просторы возможностей!»

«Дорогие летчики и космонавты, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, безоблачного неба и летной погоды. Пусть каждый взлет будет легким, а приземление — мягким. Не теряйте оптимизма и веры в себя, чтобы никакие тернии не помешали вам на пути к звездам!»

«В далеком 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Он доказал всему миру, что для тех, кто стремится к высоким целям, нет ничего невозможного. Поэтому не бойся идти вперед, пробовать новое и ставить перед собой грандиозные задачи. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья, большой и чистой любви. С Днем космонавтики!»

В этот день весенний много лет назад

Стали к звездам ближе люди во стократ.

Взмыла вверх ракета, небо заслонив

И дорогу в космос для Земли открыв.

Так иди же смело, не сдавай назад,

Пусть тебя не тронет горький сонм утрат.

К небу рвись без страха, будь к себе добрей,

Станет жизнь счастливей, а душа светлей!

В этот день и памятный, и ясный,

Вспомним тех, кто в космос путь открыл,

Кто, не испугавшись тьмы бесстрастной,

В небо к звездам на ракете взмыл.

Подвиг их навеки в нашем сердце

Сохраним, как в капле янтаря,

Чтоб и будущие космоприключенцы

Говорили нам: «Поехали, друзья!»

В марте 2024 года Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. В юбилейную дат «Известия» поделились историей его жизни и рассказали, как сохраняют наследие великого космонавта.