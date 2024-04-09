Глава МИД Британии встретился с Трампом для обсуждения помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом, пытаясь оказать влияние на республиканцев, выступающих против поддержки Украины. Об этом 9 апреля сообщает The Times.

«Министр иностранных дел встретился с Дональдом Трампом во Флориде в рамках кампании по обаянию, направленной на завоевание поддержки среди республиканцев, сопротивляющихся дополнительной военной помощи для Украины», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Кэмерон стал первым государственным чиновником, который провел встречу с Трампом после того, как экс-президент США покинул Белый дом в 2021 году.

Среди прочего The Times напомнила, что Кэмерон, занимая в 2016 году пост премьер-министра королевства, охарактеризовал Трампа, являвшегося на тот момент кандидатом на пост президента США от республиканцев, как «вызывающего разногласия, глупого и неправильного».

Ожидается, что в США Кэмерон также проведет встречи с членами конгресса и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й финансовый год.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.