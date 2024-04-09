Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 9 апреля, посетит Вашингтон и проведет встречу с членами конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Соответствующая информация опубликована на сайте МИД Великобритании.

«Министр иностранных дел отправится в Вашингтон во вторник, 9 апреля, чтобы призвать партнеров США выделить дополнительное финансирование для Украины, предоставив им инструменты, необходимые для победы в конфликте с Россией», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что глава британского МИДа встретится с ключевыми фигурами в конгрессе, чтобы призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить дополнительные $60 млрд на дополнительное финансирование, которое должен согласовать американский конгресс.

Ранее, 6 апреля, Канада передала Украине в марте почти $1,5 млрд в качестве финансовой помощи из ранее обещанного пакета в $2,2 млрд.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.