Канада передала Украине почти $1,5 млрд из ранее обещанных $2,2 млрд
Канада передала Украине в марте почти $1,5 млрд в качестве финансовой помощи из ранее обещанного пакета в $2,2 млрд. Об этом 6 апреля сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд в эфире CBC.
Фриланд подчеркнула, что средства, переведенные Киеву в марте ($1,5 млрд), лишь часть дополнительного пакета финансовой и военной помощи, который 24 февраля пообещал выделить Киеву премьер-министр Джастин Трюдо.
На вопрос про увеличение расходов Канады в дальнейшем министр отказалась давать ответ.
«Канадцы могут стоять высоко и гордо, зная, что наша страна делает всё возможное, чтобы противостоять России и поддерживать Украину, которая является самой большой борьбой НАТО», — заключила министр.
До этого, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.
На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.