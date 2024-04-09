На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Львовской области
Объект критической инфраструктуры был поврежден в ночь на 9 апреля в Львовской области Украины, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, на объекте возник пожар. По словам Козицкого, возгорание «оперативно потушили».
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день Козицкий сообщил, что в Львовской области работала противовоздушная оборона. Также 9 апреля сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.