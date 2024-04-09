Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. Об этом 9 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.