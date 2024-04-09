На Украине сообщили о взрывах во Львовской области
В Львовской области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом ночью 9 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Максим Козицкий.
«На Львовщине работает ПВО», — говорится в тесте сообщения.
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Минобороны России информацию не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.