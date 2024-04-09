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Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии

Военная техника Франции отправилась в Боснию и Герцеговину через Швейцарию
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Фото: Global Look Press/Lorena SopÃƒÂªNa
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Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину (БиГ) через территорию Швейцарии, которая обладает нейтральным статусом. Об этом сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет), соответствующий документ был опубликован на официальном сайте 8 апреля.

«Железнодорожный состав, перевозивший военную технику французской армии, проследовал через Швейцарию. Эти машины предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые с апреля будут оказывать поддержку миссии Европейского союза EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине», — отмечается в публикации.

В документе говорится, что специального разрешения на такой транзит не требовалось, поскольку Берн участвует в мероприятиях по содействию миру в БиГ. Федеральный совет «был проинформирован об этом транзите оборудования 27 марта 2024 года», указано в тексте, однако дата транзита не была обозначена.

Правительство пояснило, что миссия EUFOR Althea вносит «важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности на Западных Балканах». Задача этой миссии, которая была учреждена по решению Совета Безопасности ООН, состоит в том, чтобы обеспечить «безопасность в Боснии и Герцеговине посредством своего сдерживающего присутствия».

«Швейцария участвует в миссии с 20 военнослужащими с 2004 года, поскольку стабильность на Западных Балканах также отвечает ее интересам», — подчеркивается в сообщении.

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Ранее, 8 апреля, член президиума от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович заявил, что стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс полностью поддерживает вступление страны. Он отметил, что именно НАТО принесло мир и стабильность, а жители это ценят и поддерживают членство в организации.

21 марта глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз начнет переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины. Решение начать переговоры было принято на саммите в Брюсселе, прошедшем в тот же день.

До этого, 29 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО прекратить дестабилизацию Балкан. По ее словам, как показывает история, появление альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Так она прокомментировала планы альянса о возможном увеличении постоянных сил на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах.

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