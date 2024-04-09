Группа подростков напала на отца с сыном в Санкт-Петербурге

Группа подростков напала на отца с 18-летним сыном у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге, вооруженного участника конфликта задержали, а остальных нападавших разыскивают. Об этом 8 апреля сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

«Появилась информация об избиении у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело и представить доклад по сообщению о противоправных действиях.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее, 3 апреля, в Волгограде полиция задержала двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве одного мужчины и причинении тяжкого вреда другому. По данным следователей, тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в день инцидента в заброшенном доме, с того же места был госпитализирован с множественными травмами 43-летний местный житель.