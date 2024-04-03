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В Волгограде задержали двух подростков по подозрению в убийстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Волгограде полиция задержала двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве одного мужчины и причинении тяжкого вреда другому, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 апреля сообщило следственное управление СК РФ по Волгоградской области.

«По подозрению в совершении преступления <…> задержаны двое 15-летних подростков. В ходе допроса подозреваемые сообщили, что 31 марта они прибыли в заброшенный дом, где увидели двух ранее незнакомых мужчин, которым нанесли множественные телесные повреждения, а также ножевые ранения, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

По данным следователей, тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в день инцидента в заброшенном доме по улице Героев Малой Земли. С этого адреса также был госпитализирован с множественными травмами 43–летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователями решается вопрос об аресте подростков.

В конце февраля в Тамбове 17-летний юноша забил металлическим бадиком до смерти бабушку друга, пока того не было дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ведется расследование.

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