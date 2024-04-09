В России разработали новую версию БПЛА «Пиранья» с повышенной грузоподъемностью

Симбирское конструкторское бюро разработало новый FVP-дрон «Пиранья-13» с увеличенной почти в два раза — с 4,5 до 8 кг — максимальной грузоподъемностью. Об этом «Известиям» рассказал представитель СКБ «Пиранья».

«Над этим дроном команда работала более шести месяцев. Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей», — уточнил он.

Чтобы поражать более-менее серьезную технику, в частности танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки с дополнительным бронированием, дрону нужна большая масса боевой части, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Это значит, чтобы поразить бронетехнику противника с одного выстрела, нужен большой БПЛА. Отсюда и нужда в увеличении размеров дрона. Кроме того, на дальности от 10 до 40 км дроны востребованы, потому что на таких дистанциях традиционная артиллерия не может поражать цели с высокой точностью», — подвел итог он.

С помощью FPV-дронов «Пиранья» наши бойцы смогут выполнять всю цепочку боевых задач от разведки до поражения цели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переменная частота: дрон «Пиранья» стал неуловим для РЭБ