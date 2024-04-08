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Трюдо сообщил о проведении переговоров о вступлении Канады в AUKUS

Трюдо заявил, что Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS
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Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
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Власти Канады ведут переговоры с Австралией, Великобританией и США о вступлении в военный альянс AUKUS. Об этом 8 апреля сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости» — заявил Трюдо.

По его словам, существует положительная тенденция участия разных стран в переговорном процессе о вступлении в AUKUS, в частности обсуждение этого вопроса начала Новая Зеландия, Япония также проявляет активность в этом направлении.

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Ранее, 8 апреля, в посольстве Японии в Москве заявили «Известиям», что решение об участии Японии в AUKUS еще не принято, при этом в Токио намерены развивать сотрудничество с членами альянса.

До этого, 21 марта, Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве AUKUS. Соглашение предполагает облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах. В частности, Великобритания внесет свой вклад в ротацию подводных лодок в Австралии, а также в создание Объединенного разведывательного центра, входящего в состав Австралийской организации военной разведки.

18 марта в Китае назвали сотрудничество в рамках AUKUS нарушением условий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уточнил, что необходимо принять коррекционные меры. Он выразил мнение, что ядерные державы должны подписать и ратифицировать протоколы к договорам о зонах, свободных от соответствующего оружия, как можно скорее.

В августе 2023 года французская радиостанция RFI сообщила, что Пентагон рассматривает Австралию в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках партнерства AUKUS.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

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