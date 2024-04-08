Между братскими народами бывают разные отношения, но в России украинцев никогда не считали врагами. Таким мнением 8 апреля поделился с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Бывают всякие отношения между братьями, но мы украинцев врагами своими не считаем, а вот на Украине еще при Кучме этот посыл, что Россия — враг, культивировался», — заявил Джабаров, комментируя позицию бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Он также отметил, что российская сторона даже сейчас отделяет националистов и неонацистов от обычных украинских граждан.

В тот же день бывший президент Украины Леонид Кучма в беседе с японским изданием Kyodo заявил, что украинцы и россияне больше не являются братскими народами.

В феврале президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Он отметил, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза с помощью голосов с юго-запада и из-за поддержки за рубежом.

Еще в декабре директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что русские и украинцы — две части триединого народа, история которого уходит в глубь веков, агрессия Запада бессильна против этого факта.

На Украине же, наоборот, не считают русских и украинцев одним народом. За последние годы в стране участились языковые скандалы, многие из них провоцируют чиновники из команды президента Украины Владимира Зеленского.