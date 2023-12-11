Русские и украинцы — две части триединого народа, история которого уходит в глубь веков, агрессия Запада бессильна против этого факта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 11 декабря на круглом столе, посвященном изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

Глава СВР подчеркнул, что современная Россия «сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство», и заявил, что в Москве заинтересованы в добрососедских отношениях с Киевом.

«Мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа», — заявил Нарышкин.

Он также указал, что в конечном счете киевский режим окажется неизбежно брошен своими заокеанскими хозяевами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.