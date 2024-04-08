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Кучма отказался назвать украинцев и россиян братскими народами

Экс-президент Украины Кучма: украинцы и россияне больше не братские народы
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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
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Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинцы и россияне больше не являются братскими народами. Такое мнение он выразил в беседе с японским изданием Kyodo.

«У Украины больше нет брата», — приводятся слова экс-президента Украины в полном тексте интервью, опубликованном 5 апреля на сайте президентского фонда Леонида Кучмы.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.Ru осудил слова бывшего украинского лидера.

«Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты. Это была одна из задач — разрушить единое вероисповедание, язык, культуру», — сказал Чепа.

Он напомнил, что большинство жителей Украины всегда говорили на русском языке.

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В феврале президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Он отметил, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза с помощью голосов с юго-запада и из-за поддержки за рубежом.

Еще в декабре Путин заявил, что за последние десятилетия Москва сделала всё, чтобы наладить отношения с Киевом. Глава государства также уточнил, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее украинское руководство начало нарушать, как только пришло к власти.

В том же месяце директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что русские и украинцы — две части триединого народа, история которого уходит в глубь веков, агрессия Запада бессильна против этого факта.

На Украине же, наоборот, не считают русских и украинцев одним народом. За последние годы в стране участились языковые скандалы, многие из них провоцируют чиновники из команды президента Украины Владимира Зеленского.

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