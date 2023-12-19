Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО
Армия
ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО
Общество
Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета
Армия
Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО
Мир
Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за оборонного соглашения страны с США
Происшествия
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
Политика
Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров
Мир
Мишустин заявил о готовности РФ помочь ликвидировать последствия землетрясения в КНР
Общество
Аэропорт Внуково сообщил «Известиям» об ограничениях на прием и вылет самолетов
Общество
ФСБ РФ сообщила о задержании в Дагестане еще одного члена банды Басаева
Мир
Посол Израиля в РФ сообщил об остающихся в плену ХАМАС трех российских гражданах
Армия
Российские военные уничтожили РЛС и склад боеприпасов ВСУ
Происшествия
Над Брянской областью сбит еще один украинский БПЛА
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в КНР
Наука и техника
В РФ будут выпускать видеоларингоскоп отечественного производства

Путин напомнил о многолетних усилиях России по налаживанию отношений с Украиной

0
Фото: ТАСС/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние десятилетия Россия сделала всё, чтобы наладить отношения с Украиной, заявил 19 декабря российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Мы сделали всё на протяжении десятилетий всё, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством», — отметил он.

По словам Путина, Россия многие годы была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства заявил также, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее руководство Киева начало нарушать, как только пришло к власти.

«Про интересы жителей юго-востока забывали сразу после выборов, как только их голоса оказывались уже не нужны», — указал президент. Он добавил, что власти на Украине начали заигрывать с националистическими идеями крайне наступательно и агрессивно.

«Мы старались с этим бороться. Какими средствами? Ну прежде всего экономическими <...>, по бросовым ценам энергоносители продавали, кредиты, кооперация — ну всё делали, набравшись терпения, всё делали для того, чтоб выстроить отношения», — напомнил российский лидер.

Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины
Страны, наиболее активно поддерживающие режим Зеленского, вынуждены решать собственные политические и финансовые проблемы

В ходе выступления Путин также указал на то, что Россия не откажется от целей проводимой специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, поскольку агрессивная политика Запада не оставила ей других вариантов. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще весной заявлял, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса.

Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023