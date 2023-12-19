Путин напомнил о многолетних усилиях России по налаживанию отношений с Украиной

За последние десятилетия Россия сделала всё, чтобы наладить отношения с Украиной, заявил 19 декабря российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Мы сделали всё на протяжении десятилетий всё, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством», — отметил он.

По словам Путина, Россия многие годы была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства заявил также, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее руководство Киева начало нарушать, как только пришло к власти.

«Про интересы жителей юго-востока забывали сразу после выборов, как только их голоса оказывались уже не нужны», — указал президент. Он добавил, что власти на Украине начали заигрывать с националистическими идеями крайне наступательно и агрессивно.

«Мы старались с этим бороться. Какими средствами? Ну прежде всего экономическими <...>, по бросовым ценам энергоносители продавали, кредиты, кооперация — ну всё делали, набравшись терпения, всё делали для того, чтоб выстроить отношения», — напомнил российский лидер.

В ходе выступления Путин также указал на то, что Россия не откажется от целей проводимой специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, поскольку агрессивная политика Запада не оставила ей других вариантов. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще весной заявлял, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса.

Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.