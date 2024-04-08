Олимпийские кольца будут установлены на Эйфелевой башне

Олимпийские кольца во время летних Игр в Париже будут установлены на Эйфелевой башне. Об этом 8 апреля сообщила газета Le Parisien.

«На каждой Олимпиаде пять гигантских колец устанавливаются на символическом месте города-организатора. В Париже это будет Эйфелева башня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кольца могут быть установлены на высоте 60 м между первыми и вторыми этажами. Размер стальной конструкции составит 29 м в ширину и 15 м в высоту. Издание добавило, что декор башни послужит заключительным этапом церемонии открытия, а у ее подножия пройдут соревнования по пляжному волейболу.

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее, 7 апреля, российские борцы по итогам квалификационного турнира в Баку завоевали восемь олимпийских лицензий. Успеха добились Алихан Жабраилов, Артур Найфонов, две лицензии завоевали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов. Представительницы женской борьбы Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева получили еще четыре лицензии. Отмечается, что они не являются именными.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.