В РФ завершился прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

В России завершился первый этап приема заявок на программу по обучению участников специальной военной операции (СВО) «Время героев», желание принять в ней участие выразило более 44 тыс. человек со всей страны, сообщили 8 апреля организаторы.

«Завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы «Время героев». Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России», — отмечено в Telegram-канале программы.

Всем зарегистрированным участникам будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. До конца мая каждый, кто пройдет отбор, получит приглашение обучаться по дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти», на которой расскажут о системе органов публичной власти в РФ. Слушатели смогут совершенствовать свои лидерские, управленческие и коммуникативные навыки.

Программа состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования. Также для тех, кто завершил этап регистрации, будет открыт доступ к «Базе знаний», включающей более 100 онлайн-курсов.

«Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России [Владимира Путина] программа будет действовать на регулярной основе. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения», — отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее, 12 марта, президент России сообщал, что организаторы кадровой программы для бойцов СВО «Время героев» на тот момент получили 30 тыс. заявок на участие в программе. Путин также пообещал создавать условия для получения бойцами СВО высшего образования, чтобы они смогли принять участие в программе.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Цель программы — «подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях». В рамках «Времени героев» участников обучат современным технологиям и методам управления, командной работе, а также помогут их личностному развитию.

Для того чтобы стать участником отбора на программу, нужно иметь российское гражданство, высшее образование, опыт управления людьми и участия в спецоперации.