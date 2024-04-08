Реклама
Прямой эфир
Общество
Оренбургский губернатор пообещал компенсации потерявшим жилье при паводке
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Смоленской области
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Общество
Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника
Авто
Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Общество
«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

В РФ завершился прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»

Для участия в программе «Время героев» подано более 44 тыс. заявок со всей РФ
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России завершился первый этап приема заявок на программу по обучению участников специальной военной операции (СВО) «Время героев», желание принять в ней участие выразило более 44 тыс. человек со всей страны, сообщили 8 апреля организаторы.

«Завершился этап регистрации заявок на первый поток президентской образовательной программы «Время героев». Всего на программу поступило 44 327 заявок от представителей всех регионов России», — отмечено в Telegram-канале программы.

Всем зарегистрированным участникам будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. До конца мая каждый, кто пройдет отбор, получит приглашение обучаться по дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти», на которой расскажут о системе органов публичной власти в РФ. Слушатели смогут совершенствовать свои лидерские, управленческие и коммуникативные навыки.

Программа состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования. Также для тех, кто завершил этап регистрации, будет открыт доступ к «Базе знаний», включающей более 100 онлайн-курсов.

«Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России [Владимира Путина] программа будет действовать на регулярной основе. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения», — отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Программа обеспечения: Путин запустил еще пять нацпроектов и обратился к новым элитам
Главные заявления президента в рекордном послании Федеральному собранию

Ранее, 12 марта, президент России сообщал, что организаторы кадровой программы для бойцов СВО «Время героев» на тот момент получили 30 тыс. заявок на участие в программе. Путин также пообещал создавать условия для получения бойцами СВО высшего образования, чтобы они смогли принять участие в программе.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Цель программы — «подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях». В рамках «Времени героев» участников обучат современным технологиям и методам управления, командной работе, а также помогут их личностному развитию.

Для того чтобы стать участником отбора на программу, нужно иметь российское гражданство, высшее образование, опыт управления людьми и участия в спецоперации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024