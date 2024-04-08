Видеорегистратор заснял момент обрушения путепровода в Смоленской области

Видеорегистратор заснял момент обрушения путепровода в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Кадры есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, что один из автомобилей успел остановиться за пару метров до места происшествия. Всего в момент инцидента на съезде с путепровода находилось не менее десяти машин.

Обрушение путепровода в Вязьме произошло ранее в этот день. На путепроводе находились два автомобиля, погибла женщина, еще пять человек пострадали. Было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма – Семлёво в районе Вязьмы.

Возбуждено уголовное дело.