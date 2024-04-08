Журналиста Пивоварова оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие в публикациях в интернете маркировки иностранного агента. Об этом 8 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Журналист признан виновным в административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов иностранным агентом с использованием сети «Интернет» без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом»).

В ходе судебного разбирательства представитель Пивоварова заявила, что необходимые маркировки присутствуют во всех публикациях, которые приводит представитель Роскомнадзора.

Вне рамок судебного разбирательства представитель журналиста, а также представитель ведомства отказались отвечать на вопросы.

Пивоваров был включен в перечень иностранных агентов 3 июня 2022 года.

Ранее, 4 апреля, суд в Москве оштрафовал комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Причиной стало то, что он не указал данный статус в одной из своих публикаций в сентябре 2023 года.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.