Суд оштрафовал комика Белого за нарушение закона об иностранных агентах

Суд в Москве оштрафовал комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах по ст. 19.34, Ч. 4. Об этом 4 апреля стало известно из данных портала судов общей юрисдикции столицы.

Сумма, на которую был оштрафован комик, составляет 30 тыс. рублей. Причиной стало то, что он не указал статус иноагентства в одной из своих публикаций в сентябре 2023 года.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) на 40 тыс. рублей. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

До этого, 1 февраля, Черемушкинский районный суд Москвы в открытом судебном заседании рассмотрел протокол в отношении бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ) по ст. 19.34, Ч. 4 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и вынес постановление о штрафе в 45 тыс. рублей.

Роскомнадзор сообщил, что за 2023 год треть иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки более чем на 11 млн рублей. Всего на сегодняшний день в реестре Минюста находятся сведения о 757 иноагентах.