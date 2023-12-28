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Треть иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки на более чем 11 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Роскомнадзор составил в отношении иноагентов 275 административных протоколов за отсутствие маркировки, судами им были назначены штрафы на сумму более 11,3 млн рублей, сообщили «Известиям» в федеральной службе.

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«С начала 2023 года Роскомнадзор составил 275 административных протоколов за отсутствие маркировки материалов лиц и организаций, признанных иностранными агентами», — говорится в ответе ведомства на запрос «Известий».

Всего на сегодняшний день в реестре Минюста находятся сведения о 742 иноагентах, в этом году этот список, в частности, пополнили: мультипликатор Олег Куваев, политолог Александр Рыклин, интернет-издание «Верстка Медиа», проект «Можем объяснить», актер Анатолий Белый, телеканал «Дождь», экс-премьер-министр России Михаил Касьянов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Предупредили мерой: треть иноагентов оштрафовали в 2023 году

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