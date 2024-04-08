Врачи назвали опасные последствия сенной лихорадки

В 2024 году весна пришла в столичный регион раньше обычного. Из-за этого сезон аллергий на пыльцу, который также называют сенной лихорадкой, уже начался. Специалисты Химкинской областной больницы рассказали понедельник, 8 апреля, о том, как бороться с аллергией и каковы могут быть ее последствия.

По словам специалистов, в Москве и Подмосковье примерно половина населения в той или иной форме страдает от этого заболевания.

«Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отек слизистой носоглотки, «песок» в глазах, слезотечение, кашель и чихание — типичные симптомы поллиноза», — объяснили врачи в беседе с «Радио 1».

Специалисты уточнили, что при тяжелой форме течения аллергии последствия могут перерасти и в астму и даже в хроническую обструктивную болезнь легких.

Чтобы избежать таких последствий, аллергию надо лечить. Заниматься этим вопросом надо заблаговременно, примерно за полгода до начала сезона аллергий.

«Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека «тренируют» не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев», — уточнили в медицинском учреждении.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что новые температурные рекорды ждут на этой неделе европейскую часть страны, рассказали метеорологи. А это означает скорый приход весны и периода активного цветения.

Эксперт предупредила, что в столичном регионе в ближайшие дни наступит период активного цветения ольхи. Как следует из данных сервиса «Пыльца Club», уже сейчас уровень пыльцы в воздухе столицы высокий, а в ближайшие дни он будет только расти.

В свою очередь аллерголог Надежда Логина отметила, что избежать неприятных симптомов поможет ежедневная уборка квартиры, передает НСН. Чтобы обезопасить себя, стоит также избегать мест скопления растений, сообщает телеканал «360».