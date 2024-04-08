Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира
Общество
ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Спорт
На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами

Политолог назвал последствия возможного объединения Молдавии и Румынии

Политолог Трухачев: объединение Молдавии и Румынии вызовет цепную реакцию в ЕС
0
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Известиями» 8 апреля назвал последствия возможного объединения Румынии и Молдавии. По его словам, это может вызвать цепную реакцию в Европе и спровоцировать территориальные претензии со стороны Венгрии.

Идею о воссоединении ранее озвучивал премьер-министра Румынии Марчел Чолаку.

Трухачев объяснил, что румыны считают молдаван частью своей нации, поэтому Бухарест очень активно работает над тем, чтобы привить молдаванам румынское самосознание, в чем даже добивается некоторых успехов. В целом идея присоединения нужна румынам, так как они видят в этом воссоединение нации, однако, как уточнил эксперт, в этом вопросе существует ряд препятствий.

«Первое — Евросоюз не готов на передел границ. Дело в том, что молдавско-румынская граница — бывшая советско-румынская граница, которая подпадает под положение о нерушимости границ (Хельсинские соглашения от 1975 года), которые для ЕС незыблемы. Поэтому в этом случае передел границ может вызвать цепную реакцию по всей Европе и там этого боятся. Второй момент, который останавливает Румынию — в тот же день, как страна объявит о присоединении Молдавии, она получит территориальные претензии со стороны Венгрии, так как в Румынии проживает официально 7%, а неофициально еще больше этнических венгров, которые тоже не прочь пересмотреть границы», — отметил политолог.

Кроме того, эксперт связал поддержку румынским премьером Чолаку идеи о воссоединении с Молдавией с предстоящими президентскими выборами.

«В Румынии, как и в других странах Евросоюза, предстоят выборы в Европарламент в июне текущего года. Кроме того, в Румынии грядут осенью президентские и парламентские выборы. Насколько я понимаю, господин Чолаку рассчитывает стать новым президентом страны. Поэтому, естественно, он и делает такие острые заявления», — сказал Трухачев.

Игра в поглощение: Молдавия превращается в провинцию Румынии
Кишинев сдает Бухаресту порт, газопроводы и электросети, отказывается от языка

Ранее, 3 апреля, Чолаку в интервью DC News поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в ЕС. Тогда он указал, что прошлое изменить нельзя, поэтому необходимо строить будущее.

Комментируя высказывание румынского премьер-министра, российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков завил, что президент Молдавии Майя Санду выступает за то, чтобы республику поглотила Румыния.

Позднее, 8 апреля, глава Гагаузии (автономия на юге Молдавии) Евгения Гуцул сказала, что возможное объединение Румынии и Молдавии придет к гибели культуры, языка и этноса последней. Кроме того, она указывала, что в случае объединения Молдавии и Румынии регион выйдет из состава страны, выразив уверенность, что многие жители сопредельных с Гагаузией населенных пунктов поддержат такое решение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024