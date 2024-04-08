Политолог назвал последствия возможного объединения Молдавии и Румынии

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «Известиями» 8 апреля назвал последствия возможного объединения Румынии и Молдавии. По его словам, это может вызвать цепную реакцию в Европе и спровоцировать территориальные претензии со стороны Венгрии.

Идею о воссоединении ранее озвучивал премьер-министра Румынии Марчел Чолаку.

Трухачев объяснил, что румыны считают молдаван частью своей нации, поэтому Бухарест очень активно работает над тем, чтобы привить молдаванам румынское самосознание, в чем даже добивается некоторых успехов. В целом идея присоединения нужна румынам, так как они видят в этом воссоединение нации, однако, как уточнил эксперт, в этом вопросе существует ряд препятствий.

«Первое — Евросоюз не готов на передел границ. Дело в том, что молдавско-румынская граница — бывшая советско-румынская граница, которая подпадает под положение о нерушимости границ (Хельсинские соглашения от 1975 года), которые для ЕС незыблемы. Поэтому в этом случае передел границ может вызвать цепную реакцию по всей Европе и там этого боятся. Второй момент, который останавливает Румынию — в тот же день, как страна объявит о присоединении Молдавии, она получит территориальные претензии со стороны Венгрии, так как в Румынии проживает официально 7%, а неофициально еще больше этнических венгров, которые тоже не прочь пересмотреть границы», — отметил политолог.

Кроме того, эксперт связал поддержку румынским премьером Чолаку идеи о воссоединении с Молдавией с предстоящими президентскими выборами.

«В Румынии, как и в других странах Евросоюза, предстоят выборы в Европарламент в июне текущего года. Кроме того, в Румынии грядут осенью президентские и парламентские выборы. Насколько я понимаю, господин Чолаку рассчитывает стать новым президентом страны. Поэтому, естественно, он и делает такие острые заявления», — сказал Трухачев.

Ранее, 3 апреля, Чолаку в интервью DC News поддержал идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления республики в ЕС. Тогда он указал, что прошлое изменить нельзя, поэтому необходимо строить будущее.

Комментируя высказывание румынского премьер-министра, российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков завил, что президент Молдавии Майя Санду выступает за то, чтобы республику поглотила Румыния.

Позднее, 8 апреля, глава Гагаузии (автономия на юге Молдавии) Евгения Гуцул сказала, что возможное объединение Румынии и Молдавии придет к гибели культуры, языка и этноса последней. Кроме того, она указывала, что в случае объединения Молдавии и Румынии регион выйдет из состава страны, выразив уверенность, что многие жители сопредельных с Гагаузией населенных пунктов поддержат такое решение.