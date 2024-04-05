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Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии

Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии в случае объединения республики с Румынией
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Фото: REUTERS/Emrah Yorulmaz/Anadolu Agency
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Гагаузия выйдет из состава Молдавии в случае объединения республики с Румынией. Об этом 5 апреля заявила глава автономии Евгения Гуцул.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию [с Румынией], Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Гуцул выразила уверенность, что многие жители сопредельных населенных пунктов поддержат такое решение. Однако глава автономии выразила надежду, что разум возобладает и Кишинев не пойдет на объединение.

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Накануне румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения страны с Молдавией. По его словам, история совершилась несправедливо, но он продолжает верить в объединение.

До этого, 20 марта, Гуцул в беседе с «Известиями» высказалась против выхода региона из состава Молдавии. Она подчеркнула, что жители автономии выступают исключительно за сохранение особого правового статуса Гагаузии.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией. Также в настоящее время в отношении политика было предъявлено обвинение по уголовному делу против оппозиционной партии Молдавии «Шор». Глава Гагаузии указала на то, что таким образом Кишинев пытается оказать на нее давление.

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