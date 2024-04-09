Детсадовое товарищество: в учебных заведениях РФ начнут готовить нянь

В учебных заведениях могут начать обучать профессии «няня». Проработать такой вопрос Минтруду и Минпросвещения поручили в комитетах Госдумы по молодежной политике и по защите семьи . Речь идет о появлении в программе специального практического модуля . Инициативу поддерживают в других комитетах парламента, где считают, что огромная часть таких услуг находится в теневом секторе.

Полезно и востребовано

В программах российских образовательных учреждений может появиться практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня» . Об этом говорится в решении комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и по молодежной политике. Документ, который есть в распоряжении «Известий», был подготовлен по итогам совместного заседания парламентариев и представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

«Министерству просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации «няня» (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций », — говорится в документе.

Такое решение за подписью главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ) и руководителя комитета по молодежной политике Госдумы Артема Метелева («Единая Россия») направили в указанные ведомства.

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— Эта профессия сегодня очень востребована. Мы считаем, что она вызовет интерес. Поэтому мы вышли с предложением создания специального обучающего модуля. Он всегда пригодится будущим родителям , — пояснила «Известиям» Нина Останина.

Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по просвещению. В настоящее время готовится обращение с аналогичным предложением на имя главы кабмина Михаила Мишустина , сообщила «Известиям» первый зампред комитета Яна Лантратова.

— Появление в учебной программе специального практического модуля стало бы положительным решением, выгодным и семьям, ищущим няню, и молодым людям, желающим таким образом войти в профессию. Сегодня множество учащихся старших классов или студентов подрабатывают уходом за детьми без какой-либо специальной подготовки , — заявила депутат.

По ее словам, в настоящее время огромная часть таких услуг находится в теневом секторе. Родители, приглашая няню, зачастую не имеют никакой достоверной информации о ее опыте, профессионализме и состоянии здоровья , подчеркнула она. Депутат считает, что появление на рынке большего количества обученных специалистов сделает эту сферу услуг более прозрачной и вытеснит недобросовестных участников .

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Кроме того, такие меры позволят получить студентам дополнительный заработок и компетенции еще во время обучения в вузах и колледжах , а возможно, станет для них входом в профессию педагога, нехватка которых остро ощущается в школах.

«Известия» направили запросы в Минтруд и Минпросвещения с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения.

Обсудить с родителями

Инициативу о преподавании новой профессии необходимо обсудить с ведомствами и родительским сообществом , считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Профессия няни существует очень давно. Они были и у меня в детсаде и работают сегодня. И явно образование у них есть и было. Может быть, необходимо ввести дополнительные курсы . Поэтому мне кажется, что главное — понять, какую цель ставят перед собой авторы и как скорректировать то, что есть сегодня, — заявил «Известиям» парламентарий.

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По его словам, один из главных вопросов, который необходимо решить для этой категории специалистов, — это низкий уровень зарплаты.

Заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова считает, что инициатива заслуживает поддержки, ведь специального обучения профессии няни никогда не было.

— В лучшем случае у таких специалистов есть педагогическое образование, но они могут и не иметь никакого , — пояснила она.

По ее словам, сама профессия будет очень востребована, но изучать ее нужно добровольно и тем, кому интересно . Поэтому необходимо продумать форму обучения — например, сделать отдельный спецкурс, отметила она.

Рынок таких услуг сегодня в России не контролируется , сказал в разговоре с «Известями» председатель общественного движения «Труд», эксперт в сфере самозанятых Сергей Песков.

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— Достаточно большое число людей занято в этой сфере, но это никак не регулируется. Няни работают с детьми, их необходимо проверять на благонадежность, профессионализм и безопасность , — считает эксперт.