Безопасность нации: государство поддержит предприятия с российскими ПО и «железом»

Минпромторг РФ планирует поддержать промышленных заказчиков при внедрении ими российских решений на своей IT-инфраструктуре. В министерстве рассказали «Известиям», что оснащать отечественными ПО и «железом» будут автоматизированные системы управления на предприятиях. Также речь идет о программном обеспечении, которое отвечает за информационную поддержку изделий на протяжении всех этапов их жизненного цикла. Начинать работу следует с замещения программных приложений, затем — с замещения импортных активных компонентов (процессоров, контроллеров, ПЛИСов), заявляют специалисты. Правда, придется учесть тот факт, что у компаний пока небольшой опыт эксплуатации отечественных решений. Подробности — в материале «Известий».

Архитектура решений

Минпромторг РФ готовит новое предложение по поддержке промышленных заказчиков при внедрении ими российских решений на своей IT-инфраструктуре. Речь идет прежде всего об объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге. О проработке инициативы также сообщили в Минцифры.

Поддержка будет оказана только тем проектам, которые внедрят программные продукты и цифровые платформы, сведения о которых содержатся в реестре российского ПО, а также программно-аппаратные комплексы, которые включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это станет одним из отсекающих критериев на конкурсе; заявки, не соответствующие ему, будут отклоняться, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

— Планируется, что это будет субсидия на компенсацию до 50% затрат российских предприятий, — проинформировали в министерстве. — Это расходы на приобретение лицензий, средств защиты информации, обучение работников, затраты на оснащение создаваемых автоматизированных рабочих мест, доработку программного обеспечения и др.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

При этом будут установлены минимальный и максимальный лимиты бюджетных средств, которые могут быть предоставлены каждому предприятию. Конкретные параметры в настоящее время еще обсуждаются.

На значимых объектах КИИ запрещено использовать иностранное ПО в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК) после 2024 года, а до 2030 должен быть осуществлен их перевод на российские доверенные ПАКи. Сложные производственные процессы в отдельных сферах должны переводиться на доверенные ПАК бесшовно, сообщила председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) Рената Абдулина.

Доверенные ПАК — это комплекс, аппаратная часть которого зафиксирована в реестре Минпромторга, а программная — в реестре Минцифры.

— Традиционно задачи той же видеоналитики транспортных потоков в РФ решаются на аппаратных комплексах на базе Nvidia — большинство игроков у нас используют решения данного вендора, — говорит генеральный директор CodeInside Максим Семёнкин. — Очевидно, что перспективы Nvidia в России неопределенные, а построить доверенный ПАК на базе чипов Nvidia не представляется возможным.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом, по его словам, в нашей стране делаются попытки портирования решения по видеоаналитике на чипы, используя которые, можно создать доверенный ПАК.

— К сожалению, альтернативные чипы не так хорошо документированы, не хватает поддержки со стороны вендора, — отмечает эксперт. — Однако есть и положительные результаты — отечественная видеоаналитика уже показывает сравнимые по производительности и качеству детекции результаты на альтернативных аппаратных платформах.

Много работы

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» констатируют, что на данный момент отечественные аналоги есть не у всех иностранных продуктов, ряд программ находятся в стадии доработки. Темпы создания нового и развития существующего инженерного ПО позволяют спрогнозировать возможность его применения в промышленной эксплуатации в перспективе нескольких лет, отмечают в «Ростехе».

В госкорпорации указывают, что главная проблема, которую предстоит решить, — недостаточная совместимость различных компонентов российского оборудования и ПО между собой. Распоряжением правительства РФ № 757-р создана специализированная организация для обеспечения разработки, производства, технической поддержки и сервисного обслуживания доверенных ПАК для КИИ. Ее функционал может быть расширен дополнительными задачами:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— разработка архитектурных решений на основании требований предприятий промышленности;

— формирование из проверенного на совместимость ПО и оборудования IT-экосистемы доверенных компонентов;

— разработка методологии импортозамещения в части перехода с текущего IT-ландшафта на целевой;

— другие шаги.

Как получить поддержку

Субсидирование промышленных заказчиков может происходить в форме предоставления субсидий на приобретение российского ПО и «железа», победившего в конкурсах на разработку и производство того или иного аппаратного, программного или комплексного программно-аппаратного решения, которые могут финансироваться фондом РФРИТ , объясняет президент «Руссофта» Валентин Макаров.

Техническое задание на эти конкурсы должно формироваться совместными усилиями разработчиков и потребителей, с участием государства, уверен он. В условиях конкурсов должны быть указаны требования вывода продуктов на глобальный рынок. Одновременно можно говорить о целесообразности субсидирования научно-исследовательских работ компаний из числа МСП, которые ведут прорывные рискованные разработки в области создания доверенного ПО и «железа», добавляет собеседник.

— Отечественные продукты в сфере ПО и «железа» лучше импортных, поскольку не несут в себе рисков наличия в них закладок и недекларированных возможностей, которые с большой долей вероятности могут привести к сбоям или остановке информационных систем, — подчеркивает Макаров. — Сейчас у нас есть только несколько разработанных в России активных компонентов электроники, которые могут конкурировать с импортом.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Однако в области системного ПО существует целый ряд продуктов, способных заместить импорт, но не везде, говорит Валентин Макаров. Прикладное ПО для конкретных отраслей существуют, но не всегда отвечает требованиям рынка — что понятно, поскольку его разработчики не имеют ни сравнимого капитала, ни доступа к рынку, которым обладают зарубежные корпорации.

— В перспективе можно заменить наибольшее число компонентов КИИ отечественными аналогами, но это может занять достаточно много времени, поэтому стоит обратить внимание на решения, которые предлагают партнеры из Азии , — считает директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров. — Например, закупка OEM-компонентов и доведение их до необходимой формы российскими специалистами позволит сократить время на замену и внедрение. При этом такая схема потенциально дешевле, чем создание сложных и требовательных производств.

В принципе все возможности для импортозамещения у бизнеса есть — на рынке доступно конкурентное ПО, а IT-интеграторы готовы реализовывать такие проекты, полагает директор департамента в проектном офисе «Павелецкая» IT-интегратора «Первый Бит» Антон Мартьянов.

— Просто у многих заказчиков нет бюджетов, желания, стремления или готовности что-то менять, — отмечает он. — Проекты по замене и переходу с иностранного ПО на отечественное исчисляются сотнями. Вытеснить иностранное ПО можно абсолютно везде, но только для коммерческих клиентов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Поэтому, считает Мартьянов, помощь сейчас нужна не разработчикам, а заказчикам. Например, государство может поспособствовать цифровому развитию бюджетных учреждений и компаний с госучастием путем внесения поправок в законы о госзакупках (ФЗ-44 и ФЗ-223) для упрощения процесса, так как текущий регламент выбора подрядчика и партнера собеседник находит устаревшим.

Под угрозой

СЕО Security Vision, эксперт АРПП «Отечественный софт» Руслан Рахметов отмечает, что без субсидирования заказчикам затрат, связанных с закупкой, внедрением, сопровождением, администрированием российских решений, вероятно, под угрозой окажется запланированное до конца 2024 года стопроцентрое импортозамещение решений для горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической, атомной промышленности.

По его словам, объективные сложности могут возникнуть с замещением импортных промышленных устройств и ПАК, от которых зависит работа цифровизированных технологических процессов, — придется перестраивать процессы производства, останавливать технологические линии для замены решений, контролировать их работоспособность, совместно с производителями устранять выявляемые недостатки.

Директор по инновационным проектам ГК InfoWatch Андрей Арефьев убежден, что основные сложности при внедрении отечественного софта заключаются в том, что он несколько отличается по функциональности от того, что чаще всего использовалось раньше, и у заказчиков пока небольшой опыт его эксплуатации.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский ожидает, что происходить внедрение отечественного софта будет сложно, возможно, с некоторой деградацией процессов, как, впрочем, и любое внедрение, которое проводится революционно. Ведь сейчас замещению подлежат сетевое оборудование (маршрутизаторы), элементы автоматизированных систем управления техпроцессом (АСУ ТП), такие как контроллеры, «умные» исполнительные механизмы (задвижки, регуляторы) и, главное, программное обеспечение. Он полагает, что преодолевать сложности лучше всего увеличением сроков внедрения.

Ну а сейчас в рамках реализации особо значимых проектов (ОЗП) уже появляются отечественные конкурентоспособные решения мирового уровня, требующие скорейшего тиражирования по отраслевому принципу, сообщают в Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ). Потребность в таком инструменте четко сформулирована и о ней заявляют в том числе предприятия, относящие к объектам КИИ.