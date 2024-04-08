Командир ВСУ осужден на 22 года за покушение на убийство мариупольцев

Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы командиру реактивно-артиллерийского взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владиславу Веселовскому за покушение на убийство четырех мирных жителей Мариуполя. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и совершенном организованной группой покушении на убийство двух и более лиц по мотивам идеологической ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установило следствие, весной 2022 года Веселовский, находясь на боевой позиции около завода «Азовмаш» в Мариуполе, вместе с другими военными расстрелял из автомата Калашникова передвигавшийся по проспекту Металлургов автомобиль с белыми лентами на зеркалах и ручках машины, в котором находились водитель и трое пассажиров. Четверым мирным жителям города удалось выбраться из машины и убежать из зоны обстрела.

Ранее, 3 апреля, суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к 28 годам колонии строгого режима лейтенанта националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Дмитрия Поповичева, командовавшего обстрелами мирных граждан в Мариуполе.

До этого, 28 марта, 28-летнего боевика «Азова» Александра Сыкылынду приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе.