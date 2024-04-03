Лейтенанта «Азова» заочно осудили на 28 лет за обстрелы мирного населения

Суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима лейтенанта националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Дмитрия Поповичева, командовавшего обстрелами мирных граждан в Мариуполе. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в период с 7 марта по 15 апреля 2022 года он приказал военнослужащим взвода открыть огонь по жилому массиву, расположенному в западной части Мариуполя. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели около 100 обстрелов из миномета «VZ-82» калибра 120 мм.

«В результате указанных преступных действий повреждено три домовладения, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — отметается в публикации СК.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что 28-летнего боевика «Азова» Александра Сыкылынду приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе. В марте 2022 года он, находясь на наблюдательной позиции, вместе с другими военнослужащими по приказу расстрелял из автомата автомобиль с надписью «Дети» на улице Архипа Куинжи в Мариуполе. В результате ехавшие в автомобиле мужчина, женщина и ребенок скончались на месте.

Кроме того, в апреле того же года он по приказу командира расстрелял автомобиль с двумя мариупольцами на Приморском бульваре, из-за чего оба скончались на месте.