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Авто
BAIC представил в России спецверсию внедорожника BJ40 Champion

BAIC представил в России спецверсию внедорожника BJ40 Champion

Компания BAIC начала продажи в РФ внедорожников BJ40 Champion за 4,5 млн рублей
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Фото: BAIC
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Компания BAIC начинает продажи в России модели BJ40 в спецверсии Champion, посвященной победе в международном ралли «Такла-Макан». Всего в дилерские центры поступит 50 таких автомобилей, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 8 апреля.

На российском рынке BAIC BJ40 Champion будет представлен только в сером матовом цвете, его стоимость составит 4,5 млн рублей. Внешне модель в версии Champion отличается матовой окраской кузова, дополнительными декоративными элементами, красными тормозными суппортами и пружинами, а также черными колесными дисками.

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Фото: BAIC

В список оснащения опций вошли подсветки зоны посадки в автомобиль, электрорегулировка пассажирского сиденья в четырех направлениях и камера переднего обзора. Багажник дополнительно оборудован специальным ящиком для инструментов и 220-вольтовой розеткой, а сиденья второго ряда теперь складываются в ровный пол. Также были расширены внедорожные возможности автомобиля за счет внедрения жестких блокировок заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также установки металлической защиты картера двигателя.

В 2021 году BAIC BJ40 дебютировал в ежегодном ралли «Дакар» и занял 13-е место в общем зачете. В следующих марафонах команда ни разу не сошла с дистанции по техническим причинам. В 2022 году BAIC стал четырехкратным чемпионом в азиатском международном 13-дневном ралли «Такла-Макан».

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Ранее, 8 апреля, стало известно, что китайский кроссовер Forthing T5 выйдет на рынок России в первой половине текущего года. Forthing T5 оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 144 л.с. (выполнен на основе технологий Mitsubishi).

Также в этот день сообщалось, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.

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