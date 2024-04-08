NYT сообщила о нежелании Литвы вспоминать о тюрьме ЦРУ у себя на территории

Власти Литвы не хотят говорить о том, что на ее территории находилась секретная тюрьма ЦРУ, из-за своих тесных связей с США. Об этом 7 апреля сообщила газета The New York Times.

«Это не то, о чем здесь кто-то хочет говорить. Они похоронили всю проблему с самого начала и продолжают ее хоронить», — заявил в беседе с изданием исследователь из Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс.

По его мнению, главной причиной послужила зависимость Литвы от Соединенных Штатов в сфере безопасности.

По данным газеты, секретный центр содержания под стражей и пыток ЦРУ под кодовым названием Site Violet существовал в литовской деревне Антавиляй с февраля 2005 года по октябрь 2006-го.

В 2009 году об этом факте сообщил телеканал ABC News, что вынудило парламент Литвы начать расследование. Его результаты официально не подтвердили наличие такого объекта, но выявило некие неподотчетные траты со стороны литовского департамента госбезопасности.

В том же году президент Литвы Даля Грибаускайте пыталась взять данный вопрос под свой контроль, однако ее комментарии на этот счет встревожили посольство США в стране, указали журналисты.

Отмечается, что с тех пор литовские власти «хранят молчание» на тему существования секретной тюрьмы ЦРУ. При этом в январе 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что она «вне всякого разумного сомнения» находилась где-то на территории Литвы.

Ранее, 4 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны располагают информацией о секретных военных базах Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо. По его словам, данные объекты предназначены для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и эскалации против нее.