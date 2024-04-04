Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо

Власти Венесуэлы располагают информацией о секретных военных базах Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо. Об этом сообщил 3 апреля президент страны Николас Мадуро.

«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и подготовки к эскалации против Венесуэлы», — рассказал политик в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión (VTV).

Подписанный документ, по словам политика, призван обеспечить венесуэльцам право на эти земли, оградить граждан от нападений США, а также послужить фундаментом для восстановления прав Венесуэлы на Гайану-Эссекибо. Мадуро отметил, что на данный момент власть в спорном регионе находится в руках Южного командования, ЦРУ и американской нефтяной компании ExxonMobil. Их целью, по словам политика, является захват венесуэльских ресурсов.

«Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют всё правительство, а также оборону Гайаны и полицию», — добавил Мадуро.

В начале ноября прошлого года Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. В ходе референдума большинство проголосовало за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы в тот же день одобрили в первом чтении закон о защите региона, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов.

Однако 14 декабря Гайана и Венесуэла договорились не угрожать и не применять силу при решении территориального спора вокруг Эссекибо. Стороны выразили приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.