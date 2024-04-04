Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
Мир
Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
Экс-разведчик США Риттер сравнил НАТО с вышедшим из-под контроля монстром
Мир
Bloomberg узнало о развитии в Apple направления персональной робототехники
Мир
Самый старый житель Японии умер в возрасте 112 лет
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Спорт
Хоккеист Никита Кучеров установил новый рекорд по очкам в сезоне НХЛ
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья японской Фукусимы
Экономика
Число заявок на регистрацию брендов в РФ выросло в 1,5 раза

Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Венесуэлы располагают информацией о секретных военных базах Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо. Об этом сообщил 3 апреля президент страны Николас Мадуро.

«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ для подготовки нападений на население Тумеремо, населения юга и востока Венесуэлы и подготовки к эскалации против Венесуэлы», — рассказал политик в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión (VTV).

Подписанный документ, по словам политика, призван обеспечить венесуэльцам право на эти земли, оградить граждан от нападений США, а также послужить фундаментом для восстановления прав Венесуэлы на Гайану-Эссекибо. Мадуро отметил, что на данный момент власть в спорном регионе находится в руках Южного командования, ЦРУ и американской нефтяной компании ExxonMobil. Их целью, по словам политика, является захват венесуэльских ресурсов.

«Я не преувеличиваю. Они контролируют конгресс, две партии, составляющие правительство и оппозиционное большинство, они контролируют всё правительство, а также оборону Гайаны и полицию», — добавил Мадуро.

Экс-колония строгого режима: Великобритания готовится стать военным союзником Гайаны
Зачем Лондон обостряет конфликт в Латинской Америке в преддверии выборов в Венесуэле

В начале ноября прошлого года Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. В ходе референдума большинство проголосовало за вхождение в страну спорного региона.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы в тот же день одобрили в первом чтении закон о защите региона, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов.

Однако 14 декабря Гайана и Венесуэла договорились не угрожать и не применять силу при решении территориального спора вокруг Эссекибо. Стороны выразили приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024