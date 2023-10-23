«Эта статья WP про ЦРУ предвещает изменения в Вашингтоне»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США контролирует действия СБУ и, по сути, руководит ими в борьбе с Россией. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя статью The Washington Post (WP), в которой утверждается, что диверсии против РФ, включая убийство журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, а также атаки на Крымский мост, осуществили сотрудники СБУ, которых готовили ЦРУ. Хотя в издании отмечается, что «склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ».

Мнения экспертов

Первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев:

«Ни для кого и не было секретом, что убийства на территории России — в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского — были осуществлены СБУ, агентов которой тренировали американские спецслужбы. Еще со времен майдана целый этаж в здании Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве занимали специалисты из ЦРУ, и украинцам туда даже войти было нельзя без специального пропуска. Они и воюют по указке из Пентагона, получая оттуда подробнейшую разведывательную информацию и согласовывая едва ли не каждый артиллерийский залп. Без этой своеобразной западной поддержки киевские марионетки были бы совершенно беспомощными, а значит, после нашей победы те, кто в США отдавал преступные приказы, должны понести наказание наряду с украинскими деятелями, эти приказы исполнявшими».

Справка «Известий» По словам источников WP из числа бывших и действующих представителей властей США и Украины, теракт против Дарьи Дугиной, организованный украинскими спецслужбами в августе 2022 года, стал частью «бушующей теневой войны», в рамках которой украинские спецслужбы «дважды бомбили мост» через Керченский пролив, «направляли дроны на крышу Кремля» и «пробивали дыры в корпусах российских судов» в Черном море. Эти операции осуществлялись «элитными командами украинских оперативников, которых привлекли из директоратов, сформированных, тренированных и экипированных в тесном сотрудничестве с ЦРУ», сообщает издание. По словам авторов, с 2015 года ЦРУ потратило «десятки миллионов долларов», чтобы превратить спецслужбы Украины в «сильных союзников против Москвы».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов:

«Мы говорили, что ЦРУ не просто помогает, а контролирует эту работу. Они захватили контроль над спецслужбами Украины еще в 2014 году. Незадолго до майдана они фактически проникли в основные министерства, в том числе силовые. Вопрос в том, почему именно сейчас (вышла статья об этом. — «Известия»)? Фокус в том, что об этом сказали в крупной американской газете. И говорится это буквально за год с небольшим до американских выборов. Я не думаю, что это случайность, и это отнюдь не погоня Washington Post за подписчиками. Эта статья WP про ЦРУ предвещает изменения в Вашингтоне, это их внутренняя история».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик:

«Отношения России и США в настоящее время и так переживают достаточно глубокий кризис, а информация, представленная в WP, — это лишь подтверждение того, что ЦРУ стало глобальной организацией, чьи сотрудники по всему миру проводят подготовку терактов и диверсий, нередко используя для этого спецслужбы других стран. При этом в издании подчеркивается, что ответственность за некоторые теракты против России несут офицеры СБУ, а ЦРУ якобы было против террора. То есть ЦРУ как бы снимает с себя ответственность за происходящее, потому что Вашингтону не нужен прямой конфликт с Москвой»

Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин:

«WP — это одно из ведущих печатных изданий, близкое к Белому дому. Если брать содержание, то здесь нет ничего нового. Об этом говорили эксперты и представители российского руководства: чем дальше — тем больше США погружаются в конфликт на Украине и превращаются в прямую сторону этого конфликта. Новизна состоит в том, что США начинают сами признавать эти обстоятельства.

Но такого рода признания чередуются с утверждениями, что США не вовлечены в украинский конфликт и не стремятся к военному столкновению с Россией. Здесь можно предположить такую логику: действующая администрация пытается выстроить свою кампанию с учетом прямой материальной, финансовой и политической заинтересованности Байдена и его семьи в украинских событиях. Они стремятся превратить военную помощь и содействие Украине в очень важную часть своей предвыборной повестки. И эти публикации могут быть частью таких попыток как можно более прочно встроить украинский конфликт в избирательную кампанию, которая разворачивается в США. Насколько это будет удачно и эффективно для Байдена — вопрос открытый, потому что по традиции ведущими темами предвыборных компаний в Соединенных Штатах всегда были вопросы внутренней политики».