Карта спецоперации на Украине 8 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На авдеевском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи ДНР. Противник потерял на этом участке фронта до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное (ДНР). ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На южнодонецком направлении ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании.

Помимо этого, на херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155-миллиметровые гаубицы М119, 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Также за сутки российские военные сбили 291 украинский беспилотник и три авиационные управляемые бомбы Hammer. Кроме того, было сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19 681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15 725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 762 единицы специальной военной автомобильной техники

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