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Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин и глава Росрыболовства Илья Шестаков провели рабочую встречу. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что руководитель ведомства доложил главе государства о результатах работы за 2023 год, а также поделился планами на ближайшую перспективу.

«Российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет – 5,3 млн т. Основной, конечно, наш традиционный вид – это минтай. Хорошая была и лососевая путина. Добыли второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений: у нас было 670 тыс, а в этом году – 609», — отметил Шестаков.

Говоря об экономических показателях отрасли, глава ведомства рассказал, что в целом оборот предприятий вырос, также растут и налоговые поступления.

«Доход от аукционов, которые мы по крабам проводили, составил 380 млрд руб», — отметил Шестаков.

Он подчеркнул, что в 2023 году были повышены ставки сбора для рыбаков, за счет чего доход бюджета увеличился в десять раз. По его словам, 80% из этого идет в регионы. Шестаков привел в пример Камчатский край, который благодаря этому получил 8 млрд руб. вместо 800 млн, как было ранее.

Руководитель Росрыболовства спрогнозировал, что все предприятия и хозяйства в 2025 году будут полностью обеспечены кормами отечественного производства.

«Были две проблемы, связанные с кормами и с посадочным материалом. С кормами: благодаря поддержке, которую ввели, – это компенсация затрат – в 2025 году, думаю, мы уже полностью сможем закрыть именно отечественным производством рыбных кормов», — заявил он.

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В январе Шестаков отметил высокий уровень самообеспеченности России рыбой, он составляет более 150%. В пресс-службе Росрыболовства рассказали, что 75% от всего объема вылова рыбы пришлись на Дальневосточный регион. Отмечается, что Дальний Восток работает на насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией как единый механизм.

Ранее, 18 декабря 2023 года, глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что Россия не будет прекращать импорт рыбы с Фарерских островов, как это ранее предлагали в Росрыболостве. В тот же день Панин рассказал, что в России предложили обнулить импортные пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. По его словам, импорт позитивно влияет на ценообразование для российской рыбы и в целом делает этот товар более доступным.

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