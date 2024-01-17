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Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российские рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 млн т рыбы. Об этом 17 января сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 млн т рыбы. Это лучший показатель за последние 30 лет», — сказал Шестаков.

Также в пресс-службе Росрыболовства добавили, что 75% от всего объема вылова рыбы в России пришлись на Дальневосточный регион. Отмечается, что Дальний Восток работает на насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией как единый механизм.

«В целом считаем, что ситуация на рынке сбалансированная, увеличение импортных пошлин считаем нецелесообразным», — отметил он.

Шестаков подчеркнул, что согласен с Путиным относительно того, что повышать пошлины на импорт не стоит, так как это вызовет подорожание рыбы на прилавках. Он отметил, что динамика цен разнонаправленная, по некоторым видам рыбы есть снижение, но в среднем наблюдается рост цен в пределах 9%. Изменения цены сильно зависят от многих факторов, пояснил глава ведомства. Например, влияют регион добычи, вид рыбы и сезонность промысла.

Помимо этого, в результате субсидирования железнодорожного тарифа вырос объем перевозок рыбной продукции. Благодаря реализации этой меры увеличился объем перевозок рыбной продукции в центральную часть России: за 2022 год — на 9,4% по железной дороге, за 10 месяцев 2023 года — на 2,4%. Также в настоящее время агентство ведет работу с Минфином РФ относительно расширения субсидирования.

Ко всему прочему, чиновник отметил высокий уровень самообеспеченности России рыбой, он составляет более 150%.

«Россия полностью себя обеспечивает рыбной продукцией», — заключил Шестаков в ходе доклада президенту.

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По данным Росрыболовства, российскими рыбаками было добыто около 4,6 млн т рыбы в 2022 году.

Ранее, 18 декабря 2023 года, глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что Россия не будет прекращать импорт рыбы с Фарерских островов, как это ранее предлагали в Росрыболовстве. В тот же день Панин рассказал, что в России предложили обнулить импортные пошлины на атлантическую сельдь, скумбрию и мойву. По его словам, импорт позитивно влияет на ценообразование для российской рыбы и в целом делает этот товар более доступным.

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